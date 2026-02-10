Хто має право на позачергове отримання житла?

Військовослужбовці в Україні можуть отримати житло поза чергою за певних умов, визначених законодавством. Це право передбачено для окремих категорій військових, які потребують поліпшення житлових умов.

Цікаво Суд відмовив військовому у звільненні для догляду за матір'ю з інвалідністю: яка причина

Згідно з частиною 3 статті 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" , позачергове забезпечення житлом надається:

особам, звільненим з військової служби і визнаним особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних під час виконання обов'язків військової служби, або захворювання, одержаного під час проходження військової служби;

сім'ям військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби.

Також, відповідно до пункту 18 частини 1 статті 13 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" , особи з інвалідністю внаслідок війни забезпечуються житлом у строк до двох років з дня взяття на квартирний облік.

Які умови отримання житла від держави?

Для реалізації права на позачергове отримання житла військовослужбовець або члени його сім'ї повинні:

Стати на квартирний облік за місцем служби або проживання. Надати документи, що підтверджують право на позачергове забезпечення житлом (наприклад, посвідчення учасника бойових дій, довідку про інвалідність, свідоцтво про смерть військовослужбовця тощо). Очікувати рішення житлової комісії про надання житла або грошової компенсації.

Варто зазначити, що черговість надання житла визначається за часом зарахування на облік. Втім для осіб, які мають право на позачергове забезпечення, передбачено пріоритетне надання житла.

Які ще пільги мають військовослужбовці в Україні?