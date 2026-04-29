Детальніше про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Коли відстрочка може продовжитися автоматично?

У Міноборони пояснили, що автопродовження відстрочки від мобілізації можливе у двох випадках: підстави для неї досі актуальні та система може підтвердити їх в державних реєстрах. Функція діє як для відстрочок, оформлених через Резерв+, так і через центр надання адмінпослуг.

За таких умов автоматично відстрочка продовжуватиметься у наступних категорій українців:

люди з інвалідністю та тимчасово непридатні до служби,

батьки дитини з інвалідністю до 18 років, повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи,

ті, хто мають дружину (чоловіка), рідних чи батька або матір дружини з інвалідністю I чи II групи,

жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей та ті батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років,

студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, вчителі шкіл,

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану. Також родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності.

люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України. Також військові, звільнені з полону. Люди після однорічного контракту 18 – 25,

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності або ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї. Також опікуни людини, яку визнано недієздатною,

Ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи.

люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю.

У Міноборони зазначали, що відстрочка від мобілізації не скасовує відповідальність за порушення обліку. Отже, навіть у таких випадках у Резерв+ може з'явитись повідомлення про розшук. Тоді ТЦК та СП надсилають запит до поліції для майбутнього складання протоколу.

До речі, багатодітні батьки можуть отримати відстрочку, якщо вони фактично виховують дітей і не мають заборгованості по аліментах.

Нагадаємо, Верховна Рада 28 квітня підтримала продовження воєнного стану та мобілізації в Україні ще на 90 днів – до 2 серпня 2026 року. Це 19 відповідне рішення з початку повномасштабного вторгнення.