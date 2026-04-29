Когда отсрочка может продолжиться автоматически?

Когда отсрочка может продолжиться автоматически?

В Минобороны объяснили, что автопродление отсрочки от мобилизации возможно в двух случаях: основания для нее до сих пор актуальны и система может подтвердить их в государственных реестрах. Функция действует как для отсрочек, оформленных через Резерв+, так и через центр предоставления админуслуг.

При таких условиях автоматически отсрочка будет продолжаться у следующих категорий украинцев:

люди с инвалидностью и временно непригодные к службе,

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет, совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,

те, кто имеют жену (мужа), родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы,

женщины и мужчины военных с ребенком, родители трех и более детей и те родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет,

студенты, аспиранты, работники высшего и профобразования, учителя школ,

люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения. Также родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.

люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Также военные, освобожденные из плена. Люди после однолетнего контракта 18 – 25,

родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности или те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи. Также опекуны человека, который признан недееспособным,

Те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы.

люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.

В Минобороны отмечали, что отсрочка от мобилизации не отменяет ответственность за нарушение учета. Так что, даже в таких случаях в Резерв+ может появиться сообщение о розыске. Тогда ТЦК и СП направляют запрос в полицию для будущего составления протокола.

Кстати, многодетные родители могут получить отсрочку, если они фактически воспитывают детей и не имеют задолженности по алиментам.

Напомним, Верховная Рада 28 апреля поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней – до 2 августа 2026 года. Это 19 соответствующее решение с начала полномасштабного вторжения.