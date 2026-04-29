Подробнее об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Когда отсрочка может продолжиться автоматически?
В Минобороны объяснили, что автопродление отсрочки от мобилизации возможно в двух случаях: основания для нее до сих пор актуальны и система может подтвердить их в государственных реестрах. Функция действует как для отсрочек, оформленных через Резерв+, так и через центр предоставления админуслуг.
При таких условиях автоматически отсрочка будет продолжаться у следующих категорий украинцев:
- люди с инвалидностью и временно непригодные к службе,
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет, совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы,
- те, кто имеют жену (мужа), родных или отца или мать жены с инвалидностью I или II группы,
- женщины и мужчины военных с ребенком, родители трех и более детей и те родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет,
- студенты, аспиранты, работники высшего и профобразования, учителя школ,
- люди, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время боевых действий или военного положения. Также родственники Героев Украины, отмеченных посмертно за мужество во время Революции Достоинства.
- люди, лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Также военные, освобожденные из плена. Люди после однолетнего контракта 18 – 25,
- родители, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности или те, кто ухаживают за тяжелобольным членом семьи. Также опекуны человека, который признан недееспособным,
- Те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью III группы.
- люди, которые ухаживают за родственником 2 или 3 степени родства с инвалидностью.
В Минобороны отмечали, что отсрочка от мобилизации не отменяет ответственность за нарушение учета. Так что, даже в таких случаях в Резерв+ может появиться сообщение о розыске. Тогда ТЦК и СП направляют запрос в полицию для будущего составления протокола.
Кстати, многодетные родители могут получить отсрочку, если они фактически воспитывают детей и не имеют задолженности по алиментам.
Напомним, Верховная Рада 28 апреля поддержала продление военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней – до 2 августа 2026 года. Это 19 соответствующее решение с начала полномасштабного вторжения.