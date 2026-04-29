Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Що робити, якщо відстрочка є, але в Резерв+ пише про розшук?

Якщо у застосунку Резерв+ з'явилося повідомлення "Вас розшукує ТЦК", тоді під час перевірки інформації було зафіксовано порушення військового обліку.

У такому випадку, військові можуть передати запит до поліції, щоб правоохоронці доставили особу для майбутнього складання протоколу.

Важливо, що відстрочка не скасовує відповідальності за порушення обліку,

– наголосили в Міноборони.

Також якщо військовозобов'язаний не згодний з повідомленням щодо розшуку, він може звернутися до ТЦК та СП для уточнення та пояснення інформації.

До уваги! Народний депутат Федір Веніславський розповів 24 Каналу, що у 2025 році до уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло близько 5 тисяч звернень щодо порушень прав громадян військовослужбовцями ТЦК. Він додав, що на кожну ситуацію, пов'язану з порушенням прав людини, проводять службову перевірку.

Останні новини про хід мобілізації в Україні

Верховна Рада України продовжила воєнний стан та мобілізацію до 2 серпня 2026 року, що є 19 таким рішенням з початку війни.

До служби придатні громадяни віком від 25 до 60 років, з певними винятками для осіб 18-25 років і жінок, які можуть долучитися добровільно.

Також Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації за наявності підтверджуючих документів, якщо вони виховують трьох і більше дітей.