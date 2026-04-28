Про це адвокатка Руслана Слободянюк розповіла для видання Суспільне Хмельницький.

Коли багатодітних батьків можуть позбавити відстрочки від мобілізації?

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від призову. Водночас це право залежить від низки умов і підтверджуючих документів.

Як пояснила адвокатка, відстрочка передбачена для чоловіків, які виховують трьох і більше дітей. Оформити її можна через застосунок Резерв+ або у ЦНАП, подавши заяву та пакет документів, зокрема:

паспорт,

військово-облікові дані,

свідоцтва про народження дітей.

Проте, наявність дітей не завжди є достатньою підставою для автоматичного надання відстрочки. Важливим фактором є підтвердження фактичного утримання або спільного проживання з дітьми, а також відсутність значної заборгованості зі сплати аліментів.

Юристи зазначають, що відстрочка може бути скасована або не надана, якщо чоловік не виконує обов'язків щодо утримання дітей або має борги. Окремо підкреслюється, що право на відстрочку може мати не лише біологічний батько, а й вітчим – за умови усиновлення дітей або підтвердження відповідних юридичних підстав.

Важливо! В Україні більше не можна подавати документи для оформлення відстрочки від мобілізації напряму через ТЦК. Заяви на відстрочку тепер можна подати через застосунок Резерв+ або через ЦНАП, де адміністратор оформлює заяву і передає документи до комісії ТЦК.

Що потрібно знати про оформлення відстрочки від мобілізації?

Відстрочка від мобілізації надається військовозобов'язаним за наявності законних підстав, які підтверджуються документально. Основний документ, що регулює цей процес – Постанова Кабінету Міністрів №560.

В Україні є кілька категорій військовозобов'язаних, які мають право отримати відстрочку від мобілізації. Зокрема,

ті, хто має обмеження за станом здоров'я,

батьки трьох і більше дітей до 18 років (без заборгованості за аліментами), одинокі батьки, які виховують дитину самостійно,

особи, які здійснюють постійний догляд за хворою дружиною/чоловіком, батьками або дитиною,

студенти денної або дуальної форми навчання (якщо рівень освіти вищий за попередній), аспіранти та науковці.

Крім того, українці, які служили за контрактом від 18 до 25 років, можуть отримати відстрочку від мобілізації на 12 місяців після звільнення. Для її отримання потрібно подати заяву до ТЦК, разом з документами, що підтверджують службу.