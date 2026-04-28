Об этом адвокат Руслана Слободянюк рассказала для издания Суспільне Хмельницький.

Когда многодетных родителей могут лишить отсрочки от мобилизации?

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации многодетные родители могут получить отсрочку от призыва. В то же время это право зависит от ряда условий и подтверждающих документов.

Как пояснила адвокат, отсрочка предусмотрена для мужчин, которые воспитывают трех и более детей. Оформить ее можно через приложение Резерв+ или в ЦНАП, подав заявление и пакет документов, в частности:

паспорт,

военно-учетные данные,

свидетельства о рождении детей.

Однако, наличие детей не всегда является достаточным основанием для автоматического предоставления отсрочки. Важным фактором является подтверждение фактического содержания или совместного проживания с детьми, а также отсутствие значительной задолженности по уплате алиментов.

Юристы отмечают, что отсрочка может быть отменена или не предоставлена, если мужчина не выполняет обязанностей по содержанию детей или имеет долги. Отдельно подчеркивается, что право на отсрочку может иметь не только биологический отец, но и отчим – при условии усыновления детей или подтверждения соответствующих юридических оснований.

Важно! В Украине больше нельзя подавать документы для оформления отсрочки от мобилизации напрямую через ТЦК. Заявления на отсрочку теперь можно подать через приложение Резерв + или через ЦНАП, где администратор оформляет заявление и передает документы в комиссию ТЦК.

Что нужно знать об оформлении отсрочки от мобилизации?

Отсрочка от мобилизации предоставляется военнообязанным при наличии законных оснований, которые подтверждаются документально. Основной документ, регулирующий этот процесс – Постановление Кабинета Министров №560.

В Украине есть несколько категорий военнообязанных, которые имеют право получить отсрочку от мобилизации. В частности,

те, кто имеет ограничения по состоянию здоровья,

родители трех и более детей до 18 лет (без задолженности по алиментам), одинокие родители, которые воспитывают ребенка самостоятельно,

лица, осуществляющие постоянный уход за больной женой/мужем, родителями или ребенком,

студенты дневной или дуальной формы обучения обучения (если уровень образования выше предыдущего), аспиранты и ученые.

Кроме того, украинцы, которые служили по контракту от 18 до 25 лет, могут получить отсрочку от мобилизации на 12 месяцев после увольнения. Для ее получения нужно подать заявление в ТЦК, вместе с документами, подтверждающих службу.