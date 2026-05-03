Це можна зробити онлайн у Резерв+, але декому дозволено звертатися із цим питанням у ЦНАП. Про це пише Міністерство оборони України.

Кому оформлювати відстрочку онлайн?

Наразі у Резерв+ доступні 11 типів відстрочок від призову. Їх можна оформити онлайн – швидко і без зайвої бюрократії.

Водночас деяким категорія осіб дозволено відстрочку оформити особисто у ЦНАПі.

Подавати заяву одночасно і в Резерв+, і в ЦНАП, щоб зекономити час, технічно можна, але не рекомендується. Як зауважують у Міноборони, запит у Резерв+ опрацьовується до 48 годин, а через ЦНАП – до 14 днів.

Якщо людина отримала відстрочку через Резерв+, запит у ЦНАП буде закритий, адже відстрочка вже оформлена.

Скористатися послугою онлайн можуть:

люди з інвалідністю,

тимчасово непридатні до служби,

батьки дитини з інвалідністю до 18 років,

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи,

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи,

ті, хто мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи,

жінки та чоловіки військових із дитиною,

батьки трьох і більше дітей,

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років,

студенти, аспіранти,

працівники вищої та професійної освіти.

Кому оформлювати відстрочку у ЦНАПі?

Відвідати ЦНАП для оформлення відстрочки можна наступним категоріям:

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років,

усиновлювач або законний представник дитини-сироти,

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках,

військовозобов'язаний до 25 років після базової загальновійськової підготовки,

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану,

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності,

люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України,

військові, звільнені з полону,

люди, які мають одного з батьків дружини з інвалідністю I чи II групи,

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності,

ті, хто доглядає за важкохворим членом сім'ї,

опікуни особи, визнаної недієздатною,

ті, хто має дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи,

люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеню спорідненості з інвалідністю,

вчителі шкіл.

До слова, відстрочка для догляду за людиною з інвалідністю автоматично продовжується, якщо підстава залишається чинною і це підтверджується в реєстрах. Але якщо система визначила іншого доглядальника, автопродовження може не відбутися. У такому випадку, щоб підтвердити право на відстрочку, потрібно подати документи через ЦНАП.

Що ще потрібно знати про відстрочку?

Відстрочка діє до завершення чинного періоду мобілізації. Її автопродовження можна перевірити у додатку Резерв+. Якщо вона не продовжилася, можливо, у громадянина неактуальні або неповні дані в державних реєстрах.

Військовозобов'язані можуть отримати повідомлення про розшук у Резерв+ навіть, якщо мають відстрочку. Це може статися, якщо під час перевірки інформації було зафіксовано порушення військового обліку. У такому випадку, військові можуть передати запит до поліції, щоб цю особу доставили для майбутнього складання протоколу.

Зауважте також, що багатодітні батьки теж можуть бути мобілізовані. Це залежить від фактичної участі у вихованні дітей та відсутності заборгованостей по аліментах.

Вітчим може отримати відстрочку, якщо він усиновив дітей або біологічний батько їх не утримує.