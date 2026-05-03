Відповідні пояснення надали юристи на спеціалізованому порталі "Юристи.UA".

Чи може студент після 25 років втратити відстрочку?

Здобувачі вищої освіти після досягнення 25-річного віку зможуть і надалі користуватися правом на відстрочку від мобілізації за умови дотримання безперервності та логічної послідовності здобуття освіти.

Фахівці нагадали, що законопроєкт №13634-1, який передбачав можливе скасування відстрочки для студентів старших за 25 років, ще не ухвалили. Тому у випадку вступу на магістратуру після 25 років і за умови відсутності порушень у навчальній послідовності, чоловік може оформити відстрочку від мобілізації.

У свої 25 років особа чоловічої статі може навчатися у магістратурі, а також отримувати бронювання. І так, це дає право на відстрочку від мобілізації. Ніяких змін у законодавстві з цього приводу наразі немає,

– підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Важливо! У Міністерстві оборони нещодавно повідомили, що окремі категорії громадян мають право на відстрочку до завершення мобілізації. У відомстві уточнили, що якщо така відстрочка відображається у застосунку "Резерв+", вона діятиме до завершення поточного мобілізаційного періоду, який встановлюється відповідним указом Президента України.

Що цьому передувало?

У січні повідомлялося, що у Верховній Раді розглядали можливі зміни до правил мобілізації. Зокрема, депутати обговорювали варіант скасування відстрочки для чоловіків віком від 25 років, які вступають до закладів вищої, фахової передвищої або професійної освіти.

Народний депутат і голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пояснював, що після початку повномасштабної війни багато людей нібито використовували навчання як спосіб уникнути мобілізації, вступаючи до вишів не з освітньою метою.

Через це в парламенті шукали способи усунути такі "лазівки" в законодавстві. Бабак зазначав, що один із законопроєктів уже розглядався в комітеті з питань нацбезпеки та оборони.

Які правила мобілізації мають знати студенти?

У Законі України "Про мобілізаційну підготовку" зазначається, що право на відстрочку мають не всі студенти. Вона надається таким категоріям:

студенти, які навчається на денній або дуальній формі;

здобувачі першої вищої освіти;

ті, хто продовжують навчання після попереднього рівня, наприклад, переходять з бакалаврату до магістратури.

Натомість студенти заочної чи дистанційної форми навчання, а також ті, хто отримує другу або наступну вищу освіту, можуть підлягати мобілізації.

Водночас у парламенті тривають обговорення можливих змін, зокрема щодо вікових критеріїв для надання відстрочки.