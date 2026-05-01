Що відомо про нові контракти для українських військових?

Про те, які зарплати мають бути в піхотинців та як в Україні реформують армію, розповів президент.

Володимир Зеленський доручив запровадити нові контракти для військовослужбовців.

Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає,

– пояснив президент.

Так, виплати для піхотинців за спеціальними контрактами будуть в межах 250 – 400 тисяч гривень. Сума залежатиме від виконання бойових завдань.

Ініціативу реалізують як один зі складників цілісного реформування армії.

Що відомо про реформу?

Зеленський також зазначив, що вже у квітні погодили ключові напрямки змін. У травні робота триватиме над узгодженням деталей.

Старт реформи планують на червень. Також у шостому місяці мають бути перші результати. Вони стосуватимуться фінансового забезпечення Сил оборони, а саме:

солдатів;

сержантів;

командирів.

Поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості, а саме – бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця повинні гарантувати збільшення виплат,

– зазначив Зеленський.

За його словами, для тилових посад мінімальний рівень виплат має бути не менше, ніж 30 тисяч гривень.

Військові на бойових позиціях мають отримувати в рази більше. А Для командирів та бойових, сержантів, офіцерів – рівень виплат має бути достойним та "відчутно підвищеним".

Ще один із напрямків реформи – зміна підходу до комплектації підрозділів.

Так, за дорученням президента, мають розширити контрактну складову. Завдяки цьому військові будуть на службі протягом певного терміну. І вже у 2026 році планують почати поетапне звільнення тих, кого мобілізували набагато раніше.

Тобто система служби має відбуватись за чітким графіком.

Президент додав, що нині військове командування та міністр оборони мають обговорити реалізацію реформи. А вже на наступному тижні подати терміни підвищення зарплат для службовців. Зокрема запропонувати конкретні кроки для втілення реформ.