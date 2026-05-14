Про це повідомив Володимир Зеленський. У Києві триває пошуково-рятувальна операція.

Що відомо про ракету, якою росіяни вдарили по багатоповерхівці в Києві?

Росія, за попередніми даними, вдарила по 9-поверховому житловому будинку в Києві крилатою ракетою Х-101 нового виробництва.

За словами глави держави, попередній аналіз вказує, що ракета могла бути виготовлена у другому кварталі поточного року. Це, на його думку, свідчить про те, що Росія продовжує отримувати необхідні компоненти, обладнання та ресурси для виробництва зброї в обхід міжнародних санкцій.

Компоненти для виробництва ракет, необхідні ресурси та устаткування Росія в обхід глобальних санкцій усе ще завозить. І це має бути реальною ціллю всіх наших партнерів – зупинити російські схеми обходу санкцій,

– наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна продовжує готувати відповідні кроки, які допоможуть посилити тиск на Росію.