Об этом сообщил Владимир Зеленский. В Киеве продолжается поисково-спасательная операция.

Что известно о ракете, которой россияне ударили по многоэтажке в Киеве?

Россия, по предварительным данным, ударила по 9-этажному жилому дому в Киеве крылатой ракетой Х-101 нового производства.

По словам главы государства, предварительный анализ указывает, что ракета могла быть изготовлена во втором квартале текущего года. Это свидетельствует о том, что Россия продолжает получать необходимые компоненты, оборудование и ресурсы для производства оружия в обход международных санкций.

Компоненты для производства ракет, необходимые ресурсы и оборудование Россия в обход глобальных санкций все еще завозит. И это должно быть реальной целью всех наших партнеров – остановить российские схемы обхода санкций,

– подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина продолжает готовить ответные шаги, которые помогут усилить давление на Россию.