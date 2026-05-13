Про це повідомили в Укрзалізниці.

Що відомо про удари по залізниці 13 травня?

У відомстві розповіли, що під ударами була енергетична інфраструктура, мости, пасажирські, вагонні та локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській та Дніпропетровській областях. Також зафіксовано влучання в рухомий склад — ще вночі було пошкоджено три локомотиви.

Україна під масованою атакою – а Укрзалізниця стала сьогодні однією з основних цілей ворога. Продовжують кидати всі сили, аби спробувати загальмувати нашу залізницю. 23 удари прийшлись саме на залізничні об'єкти на заході, півночі та в центральній частині України,

– написали там.

Наслідки російських ударів 13 травня 2026 / Фото УЗ

На жаль, є загиблі та поранені. Мова про Здолбунів на Рівненщині, де були обстріли.

Підступні удари ворога по залізничному містечку Здолбунів забрали життя двох наших колег. Вони не були на робочих місцях в цей час, але ж ворог б'є без розбору. Маємо також одного нашого колегу, травмованого там же. Допомагаємо, – вказали в Укрзалізниці.

Там додали, що одна співробітниця дістала травму, коли поспішала до укриття. Утім, не вказали, в якій області це сталося.

Зверніть увагу! Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш") 13 травня в ефірі телемарафону сказав, що саме Укрзалізниця та критична інфраструктура є головними цілями нинішньої російської масованої атаки. Він спрогнозував, що Росія продовжить обстрілювати Україну увечері 13 травня, а також зранку та вдень 14 травня – імовірно, аж до обіду. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак в ефірі 24 Каналу висловився в схожому ключі: імовірно, ворог запустить ракети.

Що робить Укрзалізниця під час атак:

моніторингові центри працюють у посиленому режимі, адже стежать за ситуацією в усіх регіонах.

працівників інформують про загрози, щоб вони вчасно пройшли в укриття.

за потреби проводять евакуацію пасажирів у разі безпосередньої небезпеки. Через це можливі тимчасові затримки поїздів, оперативні зміни графіка руху та коригування маршрутів.

У компанії попросили пасажирів із розумінням поставитися до можливих змін під час подорожі та уважно слухати оголошення у поїздах, на вокзалах і станціях.