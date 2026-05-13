Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Як Зеленський коментує масовану атаку?

Володимир Зеленський звернув увагу, що масована атака відбувається саме в той час, коли президент США Дональд Трамп прибув з візитом у Китай.

За його словами, у цей непростий геополітичний момент Росія намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу "до свого зла". Усе це відбувається за рахунок українських життів та української інфраструктури.

Увесь день сьогодні росіяни запускають хвилі "Шахедів" проти наших регіонів, і зокрема цілеспрямовано до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО,

– наголосив глава держави.

Президент повідомив, що наразі вже відомо про влучання в Закарпатті, на Львівщині, на Волині, також в Івано-Франківську та Рівненській області.

Окрім цього, під ударом були й інші області: Вінницька, Чернівецька, Хмельницька, Дніпровська, Кіровоградська, Запорізька, Житомирська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська, Харківська та Херсонська.

Внаслідок атаки відомо про десятки поранених, серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинуло.