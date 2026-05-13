Про це повідомив голова Жовківської міської ради Олег Вольський.
Які наслідки атаки в Жовкві?
Повітряну тривогу через загрожу ворожих БпЛА у Львівському районі оголосили о 14:25. Тоді ж Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" у напрямку регіону.
Вже о 16:24 в Жовкві пролунали вибухи.
Згодом Олег Вольський повідомив, що у Жовкві сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури, місто залишилося без світла.
Наразі на місці працюють усі необхідні служби.
Прошу нічого не знімати та перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги,
– закликав міський голова.
Варто зазначити, що про постраждалих внаслідок атаки місцева влада не повідомляла.
