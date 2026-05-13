Ця карта дозволяє в режимі реального часу відстежувати небезпеку та швидко реагувати на сигнали тривоги. 24 Канал інформує, де наразі оголошена повітряна тривога та як читати інтерактивну карту.

Офіційна карта повітряної тривоги онлайн

Карта повітряних тривог у режимі реального часу інформує людей в Україні про загрозу російської атаки дронами, ракетами чи іншим озброєнням. Саме тут ви можете швидко перевірити, чи немає тривоги у вашому регіоні.

Зверніть увагу! Ми закликаємо уважно та відповідально ставитись до сповіщень про загрозу удару, оскільки вони напряму пов'язані із безпекою для життя.

Під час оголошення повітряної тривоги у регіоні зупиняється робота частини установ, підприємств, торговельно-розважальних центрів та деяких закладів. У школах та дитсадках проводиться евакуація дітей до укриття. Загалом усіх людей під час тривоги закликають не нехтувати безпекою і спускатися в укриття чи метро.

Що відомо про карти повітряних тривог в Україні?

З початку повномасштабного вторгнення в 2022 році інтерактивні карти стали одним із головних цифрових сервісів для людей в Україні. Однак мало хто знає, що подібних онлайн-мап є декілька.

Найпопулярнішою серед українців є офіційна карта повітряних тривог, показана вище. Одним кліком користувач може перевірити, які регіони наразі у небезпеці, а також отримати загальну інформацію про загрозу. Карта відображає дані з офіційних джерел – ОВА, систем оповіщення та ДСНС. Тож інформація буде завжди достовірною, оперативною та актуальною.

Щойно у регіоні оголошується повітряна тривога, відповідна область змінює колір на червоний. Якщо тривога триває довший час, відтінок червоного на карті може ставати темнішим – це додатково візуально підкреслює тривалість атаки.

Окремі жовті позначки на мапі вказують на ймовірну загрозу артилерійських обстрілів у відповідних регіонах.

Зелений колір може сигналізувати про ризик вуличних боїв.

Темно-коричневий зазвичай позначає тривогу на території Росії.

Інші області України, де відсутні активні загрози, відображаються сірим або білим кольором – залежно від обраної теми інтерфейсу сайту.

Ще одним популярним сервісом для перевірки безпекової ситуації є єМапа, розроблена українцем Вадимом Клименком. Проєкт базується на OpenStreetMap – міжнародній відкритій картографічній платформі. Саме це дало змогу створити одну з найзручніших онлайн-карт повітряних тривог в Україні.

Помаранчевий колір на карті позначає області, у яких триває повітряна тривога.

Зелений – загроза удару на території відсутня.

Сірий – актуальна інформація щодо ситуації в регіоні відсутня.

Загалом, ця мапа є зручною у використанні, оскільки вона інтерактивна та містить низку додаткових функцій. Зокрема користувачі можуть отримати розширену інформацію щодо кожного району області, побачити точний час початку повітряної тривоги. Також на мапі можна визначити, який саме тип озброєння випустила на той чи інший регіон Росія – дрони, "Шахеди", ракети чи КАБи. Інформація для ресурсу є офіційною та оперативною.

Дещо популярнішою та звичнішою є карта тривог Alerts, яка в режимі реального часу показує наявність загроз з боку Росії. Інтерфейс є зручним та дещо схожим до офіційної карти тривог. Дані оновлюються оперативно, а інформація є достовірною.

Також існує карта надзвичайних ситуацій України, яка працює в режимі онлайн. Цей сервіс відстежує розвиток подій по всій країні, й окрім сигналів повітряної тривоги сигналізує про критичні інциденти, небезпечні для життя для здоров'я населення.

Якщо у регіоні оголошується тривога чи будь-яка інша надзвичайна ситуація область змінює колір на червоний або жовтий. Це означає що у цьому районі можлива повітряна атака, хімічна загроза, пожежа чи інша подія.

Які деталі російської масованої атаки на Україну 13 травня?

Після завершення так званого "тимчасового перемир'я", яке діяло з 9 до 11 травня, окупаційні війська 13 травня відновили масовані атаки по Україні. Вже вдень вибухи прогриміли одразу у декількох регіонах України, що свідчить про нову хвилю ескалації.

Ворог обстріляв Одещину – в одному із дворів міста спалахнула пожежа. Через російську атаку на одне із сільгосппідприємств, що в Запоріжжі, помер 76-річний чоловік.

Троє людей постраждали внаслідок удару по Хмельницькому. Окрім того, пошкоджено житлові будинки, вибито вікна. Водночас після атаки по Коломиї в Івано-Франківську у місті фіксують проблеми із електропостачанням.

Разом із тим, вибухи чули мешканці Луцьку, Рівного, Житомирщини та Буковини.

На Київщині тривога лунає понад 5 годин – ППО знешкоджує ворожі ударні безпілотники.