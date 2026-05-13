Эта карта позволяет в режиме реального времени отслеживать опасность и быстро реагировать на сигналы тревоги. 24 Канал информирует, где сейчас объявлена воздушная тревога и как читать интерактивную карту.

Официальная карта воздушной тревоги онлайн

Карта воздушных тревог в режиме реального времени информирует людей в Украине об угрозе российской атаки дронами, ракетами или другим вооружением. Именно здесь вы можете быстро проверить, нет ли тревоги в вашем регионе.

Обратите внимание! Мы призываем внимательно и ответственно относиться к извещениям об угрозе удара, поскольку они напрямую связаны с безопасностью для жизни.

Во время объявления воздушной тревоги в регионе останавливается работа части учреждений, предприятий, торгово-развлекательных центров и некоторых заведений. В школах и детсадах проводится эвакуация детей в укрытие. В общем всех людей во время тревоги призывают не пренебрегать безопасностью и спускаться в укрытие или метро.

Что известно о картах воздушных тревог в Украине?

С начала полномасштабного вторжения в 2022 году интерактивные карты стали одним из главных цифровых сервисов для людей в Украине. Однако мало кто знает, что подобных онлайн-карт есть несколько.

Самой популярной среди украинцев является официальная карта воздушных тревог, показанная выше. Одним кликом пользователь может проверить, какие регионы сейчас в опасности, а также получить общую информацию об угрозе. Карта отражает данные из официальных источников – ОВА, систем оповещения и ГСЧС. Поэтому информация будет всегда достоверной, оперативной и актуальной.

Только в регионе объявляется воздушная тревога, соответствующая область меняет цвет на красный. Если тревога длится дольше, оттенок красного на карте может становиться темнее – это дополнительно визуально подчеркивает продолжительность атаки.

Отдельные желтые отметки на карте указывают на вероятную угрозу артиллерийских обстрелов в соответствующих регионах.

Зеленый цвет может сигнализировать о риске уличных боев.

Темно-коричневый обычно обозначает тревогу на территории России.

Другие области Украины, где отсутствуют активные угрозы, отображаются серым или белым цветом – в зависимости от выбранной темы интерфейса сайта.

Еще одним популярным сервисом для проверки ситуации с безопасностью является еМапа, разработанная украинцем Вадимом Клименко. Проект базируется на OpenStreetMap – международной открытой картографической платформе. Именно это позволило создать одну из самых удобных онлайн-карт воздушных тревог в Украине.

Оранжевый цвет на карте обозначает области, в которых продолжается воздушная тревога.

Зеленый – угроза удара на территории отсутствует.

Серый – актуальная информация о ситуации в регионе отсутствует.

В общем, эта карта является удобной в использовании, поскольку она интерактивная и содержит ряд дополнительных функций. В частности пользователи могут получить расширенную информацию по каждому району области, увидеть точное время начала воздушной тревоги. Также на карте можно определить, какой именно тип вооружения выпустила на тот или иной регион Россия – дроны, "Шахеды", ракеты или КАБы. Информация для ресурса является официальной и оперативной.

Несколько популярнее и привычнее является карта тревог Alerts, которая в режиме реального времени показывает наличие угроз со стороны России. Интерфейс удобен и несколько похож на официальную карту тревог. Данные обновляются оперативно, а информация является достоверной.

Также существует карта чрезвычайных ситуаций Украины, которая работает в режиме онлайн. Этот сервис отслеживает развитие событий по всей стране, и кроме сигналов воздушной тревоги, сигнализирует о критических инцидентах, опасных для жизни для здоровья населения.

Если в регионе объявляется тревога или любая другая чрезвычайная ситуация, область меняет цвет на красный или желтый. Это означает, что в этом районе возможна воздушная атака, химическая угроза, пожар или другое событие.

Какие детали российской массированной атаки на Украину 13 мая?

После завершения так называемого временного перемирия, которое действовало с 9 до 11 мая, оккупационные войска 13 мая возобновили массированные атаки по Украине. Уже днем взрывы прогремели сразу в нескольких регионах Украины, что свидетельствует о новой волне эскалации.

Враг обстрелял Одесскую область – в одном из дворов города вспыхнул пожар. Из-за российской атаки на одно из сельхозпредприятий, что в Запорожье, умер 76-летний мужчина.

Три человека пострадали в результате удара по Хмельницкому. Кроме того, повреждены жилые дома, выбиты окна. В то же время после атаки по Коломые в Ивано-Франковске в городе фиксируют проблемы с электроснабжением.

Вместе с тем, взрывы слышали жители Луцка, Ровно, Житомирской области и Буковины.

В Киевской области тревога раздается более 5 часов – ПВО обезвреживает вражеские ударные беспилотники.