Про це розповів фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони України Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Яку тактику використовують росіяни?

Сергій Бескрестнов пояснив, що російські війська кожного разу намагаються змінити тактику застосування "Шахедів".

За його словами, цього разу ворожі безпілотники рухалися уздовж кордону з Білоруссю на відстані 5 – 10 кілометрів. Вони летіли буквально один за одним й одразу у великій кількості.

Противник розраховує перевантажити наше ППО, щоб якомога більше цілей прорвалося вглиб країни на Захід. Наші хлопці працюють,

– наголосив "Флеш".

Також він зазначив, що Росія готується до подібних ударів, проводить розвідку українських засобів РЕБ і вивчає розташування систем протиповітряної оборони.

Як наслідок, завдання України – передбачати подальші дії ворога.

Як летять російські "Шахеди" / Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат напередодні повідомляв, що українська розвідка зафіксувала передислокацію російської тактичної авіації та її активність на аеродромах базування.

Тоді він зазначив, що в найближчі дні українці мають оперативно реагувати на тривогу.

Тим часом колишній співробітник СБУ Іван Ступак у розмові з 24 Каналом припустив, що денна атака може розтягнутися ще й на ніч. За його словами, ворог розраховує на те, що за світловий день сили ППО виснажаться фізично, ментально і матеріально.

Експерт зазначив, що після цього ворог може здійснити нову комбіновану атаку із застосуванням ракет – вже вночі.

Що відомо про атаку 13 травня?

13 травня, в першій половині дня, у ГУР повідомили, що ворог почав масштабну комбіновану повітряну атаку на Україну, і вона, імовірно, матиме кілька хвиль.

Серед основних цілей називають енергетичні об’єкти, підприємства оборонно-промислового комплексу та адміністративну інфраструктуру.

Відомо, що під час атаки вибухи лунали в Рівному та області. Голова ОДА Олександр Коваль заявив, що зафіксовано влучання у цивільну інфраструктуру, зокрема, у житловий будинок. За попередньою інформацією, 3 людини загинуло та 6 поранені.

Гучно також було на Волині: інформація про пошкодження будівель та про постраждалих у Луцьку наразі уточнюється. ЗМІ також повідомляють про перекриття деяких вулиць у Луцьку та Ковелі.

Окрім цього, російські війська атакували дронами Закарпаття. Зокрема, влучання "Шахеда" зафіксували у Сваляві – він влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Вибухи лунали й в Ужгороді, там наразі немає інформації про наслідки ворожої атаки.