Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

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Які наслідки влучання ворожого БпЛА в електротяг у Запоріжжі?

У Мінрозвитку зазначили, що завдяки роботі моніторингової групи та вчасній евакуації, локомотивна бригада у Запоріжжі перебувала в укритті та ніхто не постраждав.

Також у міністерстві показали наслідки атаки російським безпілотником. У електротягу спалахнула пожежа.

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Наслідки удару ворожого безпілотника по електротягу у Запоріжжі / Фото Міністерства розвитку громад та територій України

Росія продовжує системно атакувати залізницю. Ще раз наголошуємо, що важливо дотримуватися алгоритмів безпеки, оперативно реагувати на повідомлення про загрози,

– йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.



На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав / Фото Міністерства розвитку громад та територій України

Нагадаємо, Росія також вдарила по поїзду у Запоріжжі 30 травня. Тоді загинув машиніст, а ще двоє працівників зазнали травм.