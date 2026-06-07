Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
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Які наслідки влучання ворожого БпЛА в електротяг у Запоріжжі?
У Мінрозвитку зазначили, що завдяки роботі моніторингової групи та вчасній евакуації, локомотивна бригада у Запоріжжі перебувала в укритті та ніхто не постраждав.
Також у міністерстві показали наслідки атаки російським безпілотником. У електротягу спалахнула пожежа.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Наслідки удару ворожого безпілотника по електротягу у Запоріжжі / Фото Міністерства розвитку громад та територій України
Росія продовжує системно атакувати залізницю. Ще раз наголошуємо, що важливо дотримуватися алгоритмів безпеки, оперативно реагувати на повідомлення про загрози,
– йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.
На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав / Фото Міністерства розвитку громад та територій України
Нагадаємо, Росія також вдарила по поїзду у Запоріжжі 30 травня. Тоді загинув машиніст, а ще двоє працівників зазнали травм.