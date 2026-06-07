Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.
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Какие последствия попадания вражеского БПЛА в электропоезд в Запорожье?
В Минразвития отметили, что благодаря работе мониторинговой группы и своевременной эвакуации, локомотивная бригада в Запорожье находилась в укрытии и никто не пострадал.
Также в министерстве показали последствия атаки российским беспилотником. В электротяге вспыхнул пожар.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Последствия удара вражеского беспилотника по электровозу в Запорожье / Фото Министерства развития общин и территорий Украины
Россия продолжает системно атаковать железную дорогу. Еще раз подчеркиваем, что важно придерживаться алгоритмов безопасности, оперативно реагировать на сообщения об угрозах,
– говорится в сообщении Министерства развития общин и территорий Украины.
К счастью, в результате атаки никто не пострадал / Фото Министерства развития общин и территорий Украины
Напомним, Россия также ударила по поезду в Запорожье 30 мая. Тогда погиб машинист, а еще двое работников получили травмы.