Скільки газу залишилося у Нідерландів?

У вівторок рівень газу у нідерландських сховищах опустився усього до 5,8% від загальної місткості, пише Reuters.

Водночас головна газова компанія Нідерландів Gasunie повідомила, що наразі не може спрогнозувати, наскільки швидко їх вдасться наповнити влітку.

Причина газового дефіциту криється у війні на Близькому Сході і різкому зростанні цін, яке вона спровокувала. Все це створює невизначеність, чи зможуть постачальники заповнити сховища до необхідного рівня до листопада.

Поточні ціни не дають підстав вважати, що компанії почнуть вчасно закуповувати газ,

– говорять в Gasunie.

Річ у тім, що через високі ціни компаніям просто економічно невигідно закуповувати газ для подальшого зберігання.

Проте Gasunie запевняє, що зараз загрози постачанню газу в Нідерландах немає. Адже зима вже завершилася, а країна отримує стабільно скраплений природний газ.

Втім, уряд Нідерландів вже доручив державній енергетичній компанії EBN втрутитися у ситуацію, якщо учасники ринку не зможуть забезпечити необхідний рівень запасів газу в країні.

Важливо! За даними Gas Infrastructure Europe, рівень заповненості сховищ у Нідерландах на сьогодні є найнижчим серед країн Євросоюзу. Він значно відстає від середнього показника по ЄС, який становить близько 28%.

Яка ситуація з газом в Європі?

Через перебої з постачанням газу через Ормузьку протоку у Брюсселі побоюються, що різке нарощування закупівель палива до зими може спричинити новий стрибок цін, пише Politico.

Проблема полягає у тому,, що ЄС вимагає від країн зробити запаси газу на рівні 90% до початку зими. Таке правило запровадили після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Однак через холоднішу, ніж зазвичай, зиму цього року європейські резерви у березні скоротилися до менш ніж 30%, що стало найнижчим показником за чотири роки.

Тому минулого тижня єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен закликав країни ЄС розпочати заповнення сховищ раніше перед наступною зимою. також

Окрім того, Брюссель розглядає можливість зниження цільового рівня заповнення сховищ до 80% замість офіційних 90%, щоб не розганяти ціни.

Що з цінами на газ у Європі?