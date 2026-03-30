Как в Польше снижают цены на топливо?
О том, какое решение приняло государство, чтобы стабилизировать ситуацию на топливном рынке, сообщает RMF 24.
С понедельника, 30 марта, в Польше начал действовать указ о снижении акциза на топливо. Известно, что новые ставки будут действовать до 15 апреля.
Отныне за 1 тысячу литров бензина акцизный сбор составит 1 239 злотых. За 1 тысячу литров дизеля – 880 злотых.
Важно! Действия Польши на топливном рынке связаны с войной в Иране. Ведь в результате событий на Ближнем Востоке мировые цены на нефтепродукты значительно выросли в цене.
С 29 марта, в стране также изменились правила в законе о запасах нефти. Так, отныне начинает действовать механизм расчета максимальной цены на топливо. Иными словами – АЗС, или другие субъекты, которые продают топливо, не смогут ставить на ценник большую стоимость топлива, чем предусматривает государство.
Это ограничение будет действовать со снижением ставок НДС, начиная с 31 марта.
В то же время министр энергетики Милош Мотыга отметил, что информацию о максимальных ценах должны сообщить всем в понедельник. То есть изменений на ценниках АЗС стоит ждать не раньше вторника. Ведь сетям заправок нужно время на решение технических вопросов, в частности настройки кассовых аппаратов.
Какова ситуация на рынке топлива в Норвегии?
В стране планируют снизить налоги на бензин и дизельное топливо. Действия называют временными. Об этом заявил министр финансов Норвегии, сообщает NRK.
Обратите внимание! обновленные налоги будут действовать до 1 сентября.
Речь идет о скидке на налог на бензин – 4,41 кроны за литр и на дизель – 2,85 кроны/литр.
Это очень быстрое внедрение, но мы были настроены реализовать решение как можно скорее,
– отметил Йенс Столтенберг.
Он добавил, что решение принимали после того, как 26 марта большинство парламента Норвегии проголосовало за немедленное снижение налогов. Причиной, как и в Польше, является попытка уменьшить цены на АЗС и стабилизировать ситуацию с топливом.
Что известно о запасах горючего в Норвегии?
Ранее стало известно, что институт оборонных исследований создал отчет для Министерства промышленности. В документе говорится о том, что Норвегии стоит создать запасы топлива и продовольствия на случай войны.
Прошло четыре года с момента полномасштабного вторжения в Украину. Кажется почти непонятным, что за это время мы не смогли продвинуться дальше,
– отметил Пер-Вилли Амундсен, председатель Контрольно-конституционного комитета в парламенте Норвегии.
В частности, в документе говорится о том, что в Норвегии нехватка авиационного топлива и дизтоплива на складах. А такие запасы могли бы понадобиться даже союзникам, которые действовали бы с территории страны.
Заметьте! Норвегия зависит от импортного дизельного топлива, судового газойля и авиационного топлива. В стране работает только один нефтеперерабатывающий завод – Монгстад.
Так, в отчете в частности предоставляют советы, как изменить ситуацию в Норвегии:
- увеличение национального производства;
- более гибкое производство;
- укрепление мощностей на случай аварийного электроснабжения;
- установление более четких приоритетов между потребностями гражданских и военных.
Ведь, как отмечают авторы, опыт Украины уже показал, насколько энергетика является ключевой сферой для атак врага. Именно поэтому, даже на всякий случай, эта сфера должна быть подготовленной и защищенной.
Что известно об энергетических последствиях конфликта на Ближнем Востоке?
Из-за ограничения Ормузского пролива и завышенных цен на топливо, в мире прогнозируют кризис связанный с топливом. Так, некоторые страны исчерпывают запасы, ведь не имеют возможности импортировать нефтяные ресурсы.
В то же время Министры стран G7 решили собраться на экстренное заседание, чтобы предотвратить экономические последствия войны в Иране. Речь идет об обсуждении вопросов по выпуску стратегических ресурсов и установления предельной цены на нефть.
В частности по цене на нефть марки Brent – ценник продолжает расти. Так, за март эта нефть подорожала на 59%. 30 марта стоимость нефти Brent за баррель составляет 115,3 доллара.