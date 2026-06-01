Про це повідомив президент Еммануель Макрон у соцмережі Х.

Дивіться також Тривожний сигнал для Макрона: безробіття у Франції встановило новий антирекорд

Де затримали судно?

Французький лідер у понеділок, 1 червня, повідомив у соцмережах, що французьку військові провели відповідну операцію в міжнародних водах Атлантичного океану за підтримки кількох партнерів, зокрема Великої Британії.

За його словами, подібні дії здійснювали у відкритому морі, і ця операція відповідала усім нормам міжнародного морського права. Він наголосив, що рішучість сторін залишається незмінною та непохитною у підтримці України.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Неприпустимо, щоб кораблі обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки. Ці судна, які не дотримуються найелементарніших правил морського судноплавства, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки кожного,

– написав він у публікації.

Затримання танкера Tagor: дивіться відео

За даними MarineTraffic, цей танкер ходить під прапором Мадагаскару і є нафтовим судном з дедвейтом понад 114 тисяч тонн. Востаннє його перебування фіксували в Північно-Східній Атлантиці після виходу з Мурманська у Росії.

Згідно з даними українського порталу War&Sanstions, Tagor пов'язують із так званим російським "тіньовим флотом", який безпосередньо використовується для транспортування російської нафти в обхід санкційних обмежень.

Танкер перебуває під санкціями ЄС, США, Великої Британії, Швейцарії, а також України. Його пов'язують із зареєстрованою в ОАЕ компанією Fractal Marine DMCC, яку вважають одним із провідних операторів "тіньового флоту".

Нагадаємо, раніше берегова охорона Швеції затримала нафтовий танкер Jin Hui, який може входити до "тіньового флоту" Росії, зокрема через фальшивий прапор і відсутність страхування. Це судно теж перебуває під санкціями.