Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон в соцсети Х.

Смотрите также Тревожный сигнал для Макрона: безработица во Франции установила новый антирекорд

Где задержали судно?

Французский лидер в понедельник, 1 июня, сообщил в соцсетях, что французские военные провели соответствующую операцию в международных водах Атлантического океана при поддержке нескольких партнеров, в частности Великобритании.

По его словам, подобные действия осуществляли в открытом море, и эта операция соответствовала всем нормам международного морского права. Он отметил, что решимость сторон остается неизменной и непоколебимой в поддержке Украины.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Недопустимо, чтобы корабли обходили международные санкции, нарушали морское право и финансировали войну, которую Россия ведет против Украины уже более 4 лет. Эти суда, которые не придерживаются элементарных правил морского судоходства, также представляют угрозу для окружающей среды и безопасности каждого,

– написал он в публикации.

Задержание танкера Tagor: смотрите видео

По данным MarineTraffic, этот танкер ходит под флагом Мадагаскара и является нефтяным судном с дедвейтом более 114 тысяч тонн. Последний раз его пребывание фиксировали в Северо-Восточной Атлантике после выхода из Мурманска в России.

Согласно данным украинского портала War&Sanstions, Tagor связывают с так называемым российским "теневым флотом", который непосредственно используется для транспортировки российской нефти в обход санкционных ограничений.

Танкер находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Швейцарии, а также Украины. Его связывают с зарегистрированной в ОАЭ компанией Fractal Marine DMCC, которую считают одним из ведущих операторов "теневого флота".

Напомним, ранее береговая охрана Швеции задержала нефтяной танкер Jin Hui, который может входить в "теневой флот" России, в частности из-за фальшивого флага и отсутствия страховки. Это судно тоже находится под санкциями.