Сколько тратит Россия на боевые действия в Украине

Такую сумму подсчитал научный сотрудник немецкого Института проблем международной безопасности Янис Клюге, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

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Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то расходы на армию и производство вооружений выросли на 29,9%.

По сравнению с январем – мартом 2024 года – на 68,7%.

По сравнению с 2023 годом – на 129%.

А если сравнивать с первым кварталом 2022 года – в 4,6 раза.

Обратите внимание! Впервые с начала полномасштабной войны доля военных расходов в бюджете достигла 46%.

То есть почти каждый второй рубль достался армии России. Согласно расчетам, российская военная машина тратила около 2,7 миллиарда рублей в час и 65 миллиардов рублей в день.

Эту сумму можно смело сравнить с годовым бюджетом некоторых областей. Например, Новгородской или Орловской областей – 69 и 61 миллиард рублей соответственно.

Ежемесячные расходы на войну – около 2 триллионов рублей – превысили годовой бюджет всей системы высшего образования России (1,7 триллиона рублей) и всех российских регионов, кроме Москвы,

– говорится в материале.

Интересный нюанс заключается в том, что основной рост военных расходов пришелся на засекреченные статьи. Их объем увеличился с 3,4 до 4,9 триллиона рублей по итогам квартала.

В результате засекреченными оказались 38,2% всех бюджетных расходов (12,8 триллиона рублей за квартал).

Кроме того, расходы на войну растут, несмотря на то, что в бюджете было заложено их незначительное сокращение – с 7,8% до 6,2% ВВП. Но в первом квартале 2026 года военный бюджет увеличился до 12% ВВП.

Важно! Военные расходы в 2026 году будут значительно выше прошлогодних. Это увеличивает бюджетный дефицит, который в первом квартале составил 4,6 триллиона рублей, а в конце мая достиг 6 триллионов рублей.

Напомним, что в России сейчас самый большой дефицит бюджета с началаполномасштабного вторжения. В частности, в этом году на оборону и безопасность в Кремле заложили 16,84 триллиона рублей. А это 40% от всего бюджета.

На сегодняшний день Россия стала государством, которое держится исключительно на военных расходах. Если их не будет, то есть после прекращения боевых действий в Украине, все может рухнуть.