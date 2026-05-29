Расходы России на войну в Украине

О том, сколько денег не хватает Москве, пишет FT.

Издание ссылается на письмо Минфина России. В феврале Министерство финансов оценило перерасход на войну в Украине. Так, объем в 2 триллиона (28 миллиардов долларов) рублей может вырасти до 4 триллионов. При условии "негативного сценария".

Соответствующий объем перерасхода (4 триллиона рублей) в министерстве уже запланировали на 2027 – 2028 годы.

В издании отмечают, что из-за роста военных расходов Антон Силуанов, глава Минфина, обращался к правительству. Министр просил заморозить расходы на 2,9 триллиона рублей по другим направлениям в 2026 году. К 2028 году объем таких ограничений и сокращений может вырасти до 7,1 триллиона рублей.

Как отмечают в FT, сейчас дефицит российского бюджета является крупнейшим с начала полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

В этом году на оборону и безопасность закладывали 16,84 триллиона рублей. То есть 40% от всего бюджета. И только за первые 4 месяца 2026 года недостаток средств достигает 5,9 триллиона рублей.

Какова ситуация в экономике Кремля

Кроме дефицита средств, в России нехватка кадров. Проблема охватывает почти все отрасли. В то же время для решения ситуации Путин подписал закон об удвоении нормы сверхурочной работы. Так, 120 "лишних" часов в год теперь заменили 240. В пояснительной записке документа отмечается, что такие действия улучшат ситуацию в экономике.

К слову, ранее отмечалось, что именно дефицит кадров будет одной из основных проблем России. Речь шла о торможении экономического развития в течение лет.

В частности чтобы найти деньги Россия готовит продажу (приватизацию) госпакетов. В программу попадет Новороссийский морской торговый порт. Планируется отдать 20% из общего количества акций компании.