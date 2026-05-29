Витрати Росії на війну в Україні

Про те, скільки грошей не вистачає Москві, пише FT.

Дивіться також Кремль знову розкручує "Силу Сибіру-2": чому Китай не поспішає рятувати економіку Росії

Видання посилається на лист Мінфіну Росії. У лютому Міністерство фінансів оцінило перевитрати на війну в Україні. Так, обсяг у 2 трильйони (28 мільярдів доларів) рублів може зрости до 4 трильйонів. За умови "негативного сценарію".

Відповідний обсяг перевитрат (4 трильйони рублів) у міністерстві вже запланували на 2027 – 2028 роки.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

У виданні зазначають, що через зростання військових витрат Антон Сілуанов, глава Мінфіну, звертався до уряду. Міністр просив заморозити видатки на 2,9 трильйона рублів за іншими напрямками у 2026 році. До 2028 року обсяг таких обмежень та скорочень може зрости до 7,1 трильйона рублів.

Як зазначають у FT, нині дефіцит російського бюджету є найбільшим з початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

Цьогоріч на оборону й безпеку закладали 16,84 трильйона рублів. Тобто 40% від всього бюджету. І лише за перші 4 місяці 2026 року нестача коштів сягає 5,9 трильйона рублів.

Яка ситуація в економіці Кремля

Окрім дефіциту коштів, у Росії нестача кадрів. Проблема охоплює майже всі галузі. Водночас для розв'язання ситуації Путін підписав закон про подвоєння норми понаднормової роботи. Так, 120 "зайвих" годин на рік тепер замінили 240. У пояснювальній записці документа зазначається, що такі дії покращать ситуацію в економіці.

До слова, раніше зазначалося, що саме дефіцит кадрів буде однією з основних проблем Росії. Йшлося про гальмування економічного розвитку протягом років.

Зокрема щоб знайти гроші Росія готує продаж (приватизацію) держпакетів. У програму потрапить Новоросійський морський торговий порт. Планується віддати 20% із загальної кількості акцій компанії.