Новий ліміт понаднормових

За новими правилами, ліміт понаднормових робочих годин у Росії збільшується зі 120 до 240 на рік, пише The Moscow Times.

Фактично норматив робочого часу, який діяв у Росії понад пів століття, тепер скасовується.

До того ж своїм новим законом Путін також прибрав заборону на відкликання з відпусток працівників шкідливих і небезпечних виробництв.

У пояснювальній записці до документа, звісно, зазначається, що розширення понаднормової роботи піде на користь економці:

дозволить зменшити потребу у створенні майже 49 тисяч нових робочих місць;

підвищить конкурентоспроможність російських компаній.

Ба більше, у ній стверджується, що близько 90% росіян нібито готові працювати понаднормово.

Масштаби кадрової кризи

Ініціював збільшення ліміту понаднормових годин Російський союз промисловців і підприємців. Він прогнозує, що до 2030 року дефіцит кадрів у країні може сягнути 3 мільйонів людей.

Аналітики зазначають, що вже зараз економіці не вистачає близько 1,5 мільйона працівників, тобто приблизно як населення одного великого міста.

Причин такого гострого дефіциту є декілька. Демографічна ситуація погіршувалася ще до повномасштабної війни в Україні. У період з 2015 до 2022 року кількість людей працездатного віку зменшилася майже на 5 мільйонів.

Війна лише загострила проблему. Додалася мобілізація до війська, контрактний набір до армії, загибель на війні, еміграція та скорочення числа трудових мігрантів:

За даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Росія зазнала на війні до 1,2 мільйона втрат .

. На думку демографа Ігоря Єфремова еміграція позбавила ринок праці ще близько 300 – 400 тисяч людей .

. Додатково російська армія посилила дефіцит кадрів, забравши приблизно 700 – 900 тисяч людей.

Зауважте! На тлі кадрової кризи деякі російські політики вже пропонують радикальні рішення. Одна хочуть повернути 6-денний робочий тиждень, а інші – активно залучати пенсіонерів до праці.

Нагадаємо, проблему гострого кадрового дефіциту вже публічно визнають і в самій Росії. Ще у квітні голова Центробанку Ельвіра Набіулліна заявляла, що країна вперше зіткнулася з настільки масштабною нестачею працівників, якої раніше не було в сучасній історії країни.

На цьому тлі в Державній думі обговорюють зміни до трудового законодавства. Серед ініціатив – можливість залучати до роботи неповнолітніх навіть на виробництвах, які раніше вважалися шкідливими або небезпечними. Такі кроки пояснюють спробою компенсувати нестачу робочої сили.

Водночас аналітики наголошують, що ситуація має не тимчасовий, а структурний характер. Через демографічне старіння населення та тривале падіння народжуваності дефіцит кадрів у Росії лише посилюватиметься і фактично перетворюється на довгострокову "нову норму" для ринку праці.