Что известно о биоТЭС в Иванкове

Детали сообщил основатель "Биогазэнерго" Алексей Бутенко. По его словам, объект был одним из крупнейших в Восточной Европе.

Биоэнергетическую ТЭС построили в 2016 году. По словам бизнесмена, в нее инвестировали 40 миллионов долларов, объект обеспечивал более 400 рабочих мест и имел партнерство с ЕБРР.

Удар противника повредил оборудование, однако основатель заявил о намерениях отстроить частично разрушенную станцию.

Болит видеть, как враг калечит результат труда сотен людей. То, что создавалось умом, настойчивостью и верой в Украину,

– добавил он.

Справка: установленная мощность Иванковской ТЭС составляет 19 мегаватт. Компания "Биогазенерго" имеет лицензию на производство электроэнергии и ранее получила "зеленый" тариф – на уровне 12,39 евроцента за киловатт-час в гривневом эквиваленте.