Як затримка кредиту ЄС заважає Україні?
Україна вже втратила частину часу, необхідного для підготовки до зими, через затягування з ухваленням відповідного рішення.
Це відбувається через те, що одна особа в Європі постала проти цілої Європи просто для того, щоб задовольнити Москву. І всі це бачать сьогодні. Є докази того, що це лише оборудки з Москвою,
– заявив президент.
Ймовірно, йдеться про прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
За словами президента, такі дії не лише шкодять Україні, а й створюють ризики для енергетичної та загальної безпеки всієї Європи.
Україна може отримати альтернативне фінансування від Євросоюзу
Брюссель запропонував Україні альтернативний шлях отримання бюджетної допомоги через ухвалення Верховною Радою 11 законів.
Ефективне та оперативне ухвалення дозволить залучити для країни фінансування до 4 мільярдів євро. У разі виконання вимог ЄС, ці кошти Україна отримає навіть без одностайності усіх членів блоку.