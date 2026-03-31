Как задержка кредита ЕС мешает Украине?
Украина уже потеряла часть времени, необходимого для подготовки к зиме, из-за затягивания с принятием соответствующего решения.
Это происходит из-за того, что одно лицо в Европе встало против целой Европы просто для того, чтобы удовлетворить Москву. И все это видят сегодня. Есть доказательства того, что это лишь сделки с Москвой,
– заявил президент.
Вероятно, речь идет о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.
По словам президента, такие действия не только вредят Украине, но и создают риски для энергетической и общей безопасности всей Европы.
Украина может получить альтернативное финансирование от Евросоюза
Брюссель предложил Украине альтернативный путь получения бюджетной помощи через принятие Верховной Радой 11 законов.
Эффективное и оперативное принятие позволит привлечь для страны финансирование до 4 миллиардов евро. В случае выполнения требований ЕС, эти средства Украина получит даже без единодушия всех членов блока.