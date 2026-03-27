Як Україна готується до опалювального сезону?

Про це розповіла прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час виступу у Верховній Раді 27 березня.

За її словами, до наступного опалювального сезону Україна почала готуватися ще з першого дня весни. При цьому враховували всі уроки, які отримали протягом цієї складної зими.

Разом з громадами, з обласними військовими адміністраціями, з мерами міст готувати так звані енергетичні плани стійкості,

– розповіла прем'єрка.

Свириденко зазначила, що плани стійкості загалом містять чотири головні кроки:

фізичний захист енергооб'єктів, підстанцій;

розвиток когенераційних потужностей;

забезпечення альтернативних джерел водопостачання і водовідведення;

децентралізоване теплопостачання.

Всі регіони подали плани стійкості і затвердили їх на засіданні Ради нацбезпеки і оборони. І наша задача зараз забезпечити 30% фінансування з боку державного бюджету, 20% з боку місцевих бюджетів,

– зазначила Свириденко.

Вона додала, що минулого тижня Кабмін вже виділив перші кошти для прифронтових регіонів. Сьогодні, 27 березня, уряд розгляне питання про фінансування також неприфронтових територій.

Скільки коштів потрібно на підготовку?

Раніше прем'єрка озвучила суму, яка необхідна Україні на підготовку до наступного опалювального сезону. За підрахунками, загальна вартість планів стійкості разом із потребами Києва становить майже 278 мільярдів гривень.

У цьому питанні Україна покладається на міжнародну підтримку. Тому Свириденко провела робочу нараду з керівниками закордонних дипломатичних установ України.

Дипломати мають докласти зусиль, щоб залучити допомогу партнерів:

для збільшенням внесків до Фонду підтримки енергетики України;

забезпечення держави необхідним енергетичним обладнанням;

та постачання пального на тлі зростання світових цін на енергоносії.

Важливо! Україна створить Стратегічний резерв у межах Фонду енергетичної підтримки України. Наразі його доступний бюджет складає 197 мільйонів євро. Ці кошти витрачатимуть для створення запасів енергетичного обладнання для ремонтів, розповів міністр енергетикик Денис Шмигаль.

Які регіони вже отримали фінансування?