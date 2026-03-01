Какую рыбу можно ловить безлимитно?

О том, какие виды рыб можно ловить без ограничений, говорится в сообщении Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

В зависимости от сезона или вида рыбы, часто любители рыбалки попадают на ограничения. Существует также суточная норма вылова. На одного рыбака не более 3 килограммов рыбы и одна "трофейная" особь любой массы в минимально разрешенных для вылова размерах.

Однако есть рыбы, которые имеют чрезмерную численность или не очень хорошо влияют на местную фауну. Для таких видов ограничения не применяют:

Ротань-головешка . Хищник из бассейна реки Амур, который, попав в украинские водоемы, быстро адаптировался и несет экологический вред. Рыба поедает икру и молодь ценных видов рыб (щука, окунь, линь) и может полностью истребить другие популяции. Чтобы поймать – можно использовать кусочек червяка, опарыша. Лучше всего ловить на легкую поплавочную удочку возле зарослей водной растительности.

Солнечный окунь . Рыба из Северной Америки, питающаяся мелкими беспозвоночными, активно поедает икру и личинок других рыб. Чтобы поймать – хорошо реагирует на те же наживки, что и ротань, держится стайками в прибрежной зоне и в прогретой солнцем воде.

Карликовый американский сом . Этот вид тоже из Северной Америки, а основной вред от него в том, что он всеядный. Поймать можно в теплое время года, особенно ночью. Для наживки используют червей, кусочки мяса или рыбы.

Чебачок амурский . Очень маленькая и очень вредная рыба с Дальнего Востока. Опасен из-за всеядности и быстрого размножения. В частности является переносчиком паразитов, объедает плавники и чешую других рыб. Ловить можно на мотыля, опираша, тесто.

Верховодка . Небольшая серебристая, самая распространенная из рыб в пресных водоемах, часто образует стаи у поверхности воды. Хотя этот вид является кормовой базой для хищников, его численность настолько велика, что даже безмерный вылов существенно не повредит популяции. Ловить лучше всего на легкие поплавочные удочки. Для наживки использовать – опарыша, мотыля, манную болтушку или даже сухую муху.

Тюлька . Мелкая стайная рыба из семейства сельдевых. Раньше обитала в морях, ныне – адаптировалась к пресной воде. Имеет большую численность, поэтому вылов не ограничивают. А ловить лучше летом на "самодур" (снасть с несколькими крючками оснащенными бисером или нитками).

. Мелкая стайная рыба из семейства сельдевых. Раньше обитала в морях, ныне – адаптировалась к пресной воде. Имеет большую численность, поэтому вылов не ограничивают. А ловить лучше летом на "самодур" (снасть с несколькими крючками оснащенными бисером или нитками). Атерина. Небольшая рыба стайного вида, обитающая преимущественно в Черном и Азовском морях. Считается малоценной из-за малого размера и большого количества. Ловить на легкие снасти с использованием наживок животного происхождения (кусочки креветки, червяка).

В то же время рыбакам напоминают, что вылов этих видов – не только возможность принести домой улов, но и сбалансировать природный баланс.

Как наказывают за незаконный вылов рыбы?

В частности внимательным рыбаком нужно быть не только по видам рыбы, но и по периоду ловли. Например, с конца осени нельзя ловить рыбы в зимовальных ямах.

О чем напоминает Госрыбагентство. Важно, чтобы в уязвимый период, когда рыба нуждается в тишине и защите, люди не поступали наоборот.

Именно поэтому в Украине существуют ограничения для рыбаков и штрафы за нарушение. У статье 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях прописаны административные наказания за несоблюдение правил рыболовства.

Если ловить рыбу в зимовальных ямах за незначительные нарушения штраф будет от 34 до 170 гривен. В то же время грубые нарушения будут стоить от 340 до 680 гривен. Также придется заплатить за незаконно выловленную рыбу – поштучно. Например:

одна щука – 3 468 гривен штрафа;

судак – 3 587 гривен;

сом – 5 117 гривен.

Что еще нужно знать о рыбалке?