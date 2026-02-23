Украинские рыбаки возобновили промыслы в северо-западной Атлантике

В течение 2025 года украинские предприятия рыбной отрасли добыли 44,7 тысячи тонн рыбы и водных биоресурсов. Наибольшую долю – 20,16 тысячи тонн – выловили в водах за пределами юрисдикции Украины, сообщили в Государственном агентстве мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

В частности, в антарктическом регионе украинские суда добыли 19,5 тысячи тонн биоресурсов, из которых более 18,8 тысячи тонн составлял антарктический криль. Также впервые с 2006 года украинский оператор возобновил промысел в северо-западной части Атлантики (зона НАФО), где вылов составил 637 тонн.

По словам главы агентства Игоря Клименко, эти результаты свидетельствуют о способности отрасли стабильно работать как в национальных водоемах, так и в районах промысла Мирового океана.

Сегмент аквакультуры показал положительную динамику: производство и реализация товарной рыбы выросли на 17,5 процента по сравнению с 2024 годом – до 10,78 тысячи тонн. В агентстве объясняют это повышением спроса на украинскую рыбу на внутреннем рынке. Специальные товарные рыбные хозяйства дополнительно обеспечили 2,26 тысячи тонн биоресурсов.

Во внутренних рыбохозяйственных водоемах промысел осуществляли 126 субъектов, которые вместе выловили почти 11,5 тысячи тонн. Основной объем обеспечили водохранилища Днепра – 10,2 тысячи тонн, что на 3 процента больше, чем годом ранее.

