Рассказ о пушистом любимце быстро стал вирусным в соцсетях. Историю женщины рассказывает "Фокус".

В кого превратился котенок?

29-летняя Карли Томас из Онтарио забрала домой котенка по имени Спроут. Когда он только появился в ее доме, весил примерно 1,5 фунта (около 700 граммов) и выглядел как маленький комок шерсти с большими глазами.

Женщина была убеждена, что ее любимец останется небольшим даже во взрослом возрасте. Однако уже через семь месяцев Спроут значительно подрос и набрал примерно 11 фунтов (почти 5 килограммов).

Впоследствии выяснилось, что любимец принадлежит к породе сибирских котов, которые известны своими большими размерами и густой шерстью. Именно поэтому изменения во внешности животного стали настолько заметными.

Хозяйка поделилась видео, где показала, как ее любимец изменился за короткое время. Сначала это был крошечный котенок, а впоследствии – большой пушистый кот.

Публикация быстро привлекла внимание пользователей: ролик набрал более 2 миллионов просмотров и десятки тысяч лайков. Люди шутили, что животное выглядит как "большой малыш в кошачьем костюме" и отмечали его "королевский вид".

Несмотря на неожиданный рост любимца, Карли признается, что очень любит своего пушистого друга, даже если тот вырос значительно больше, чем она ожидала.

Что известно о породе сибирских кошек?

Сибирская кошка – это полудлинношерстная порода, которая считается одной из древнейшей масти кошек. Она имеет густую тройную шерсть, состоящую из длинных защитных волосков, среднего слоя и плотного подшерстка, который хорошо защищает животное от холода.

Как пишет Cats.com, взрослые представители этой породы могут весить от 8 до 12 килограммов, поэтому выглядят достаточно большими и массивными. Средняя продолжительность жизни сибирских кошек составляет примерно 12 – 15 лет.

Эти животные известны своим дружелюбным характером – они ласковые, активные и хорошо относятся к людям. Сибирские коты обычно легко находят общий язык с детьми, другими четвероногими. Они также достаточно умны, любят игры и часто проявляют сильные охотничьи инстинкты.

Полностью взрослыми сибирские коты становятся довольно поздно – примерно в возрасте пяти лет. Кроме того, эту породу иногда считают условно гипоаллергенной, поскольку она может вырабатывать меньше аллергена Fel d1, чем многие другие питомцы.