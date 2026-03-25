Ветеринарный врач Марта Видаль-Абарк объяснила, что на самом деле стоит за таким поведением мурлык.

Почему коты лезут лапками к вашему лицу?

В целом прикосновения играют важную роль в социализации кошек еще с раннего возраста, влияя на их поведение и взаимодействие с людьми и другими животными.

Маркируют территорию

Одна из главных причин, почему кот касается лапой вашего лица, связана с его физиологией. На лапах мурлык расположены специальные железы, выделяющие феромоны. Через них животные "обозначают" свою территорию и передают информацию другим. Поэтому когда любимец кладет лапу на ваше лицо, он фактически обозначает вас как "своего" – это свидетельство доверия и привязанности.

Кстати, одним из таких трогательных моментов поделилась владелица мурлыки по имени Пакито. Ее любимец тоже любит тянуться лапками к лицу хозяйки.

Просят есть

Еще одна распространенная причина этого жеста – сигнал о потребностях, чаще всего о голоде. Коты быстро запоминают, как привлечь внимание хозяина, и часто используют прикосновение лапой утром, чтобы разбудить и "напомнить" о еде.

Игнорирование в таких случаях обычно не помогает, зато кот будет повторять попытки, пока не достигнет своего.

Хотят отстраниться

Иногда такое поведение означает противоположное - желание дистанции. Если во время контакта кот отталкивает лапами, это свидетельствует, что ему пока достаточно внимания и он хочет покоя. Это не агрессия, а скорее мягкий способ установить границы.

Демонстрируют нежность

Подобно тому, как животные "гладят" друг друга, мурлыка повторяет ваше поведение, отвечая на ласку.

Привлекают ваше внимание

Еще один вариант – просьбы о внимании. Если раньше после такого прикосновения вы реагировали поглаживанием или общением, кот запоминает это и использует как способ получить заботу.

К тому же специалисты в Cooper and Gracie уместно отметили и те моменты, которые свидетельствуют о любви котика к владельцу. Мурчики демонстрируют ее различными способами. Так, привычное для нас в поведении котов мурлыканье свидетельствует о комфорте и доверии, "месиво" лапами – об удовольствии, а принесенные "подарки" могут быть знаком заботы.

