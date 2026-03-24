Співак розповів про те, як минули пологи у його кішки.
Що відомо про поповнення в сім'ї Бронюка?
24 березня принесло сім'ї співака чудову звістку й п'ятьох пухнастих малюків. Співак разом із дружиною до 4-ї ранку приймали пологи у своєї кішки.
Зазначимо, що Віктор Бронюк і сам народився 24 березня, тож цього дня в родині відзначатимуть подвійне свято.
Свої 47 зустрічаю з весною в душі і…поповненням у родині,
– написав виконавець на своїй сторінці в мережі.
Домашня улюблениця сім'ї народила п'ятьох кошенят. Першими моментами з їхнього життя власники поділилися в мережі.
Кішка Віктора Бронюка народила 5 кошенят / Фото з його сторінки
Що ще відомо про домашніх улюбленців знаменитостей?
Український стрімер Міша Лебіга має чау-чау на ім'я Майкл, який з'явився на світ у той самий день, що й він. Ця порода вирізняється відданістю та самостійним характером, однак вимагає досвідченого підходу до виховання й соціалізації.
Водночас українські спортсмени часто публікують у соцмережах світлини своїх домашніх улюбленців, які здобули популярність серед шанувальників. Серед них – кіт Віскі Марини Бех-Романчук, пес Мандер Марти Костюк, бульдоги Олександра Зінченка, собака Ірини Геращенко та ретривер Лакі Віктора Циганкова.
Окремо варто згадати королеву Єлизавету II, яка мала особливу любов до коргі – саме завдяки їй ця порода стала впізнаваною та навіть культовою у всьому світі.