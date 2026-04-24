Про основні правила вигулювання улюбленців розповіла Джо Гайнс, сертифікована біхевіористка та фахівчиня з динамічної роботи з собаками, передає Daily Mail.

На що звернути увагу під час вигулювання чотирилапого?

Навесні багато власників собак помічають, що звичні прогулянки стають значно довшими: тварини частіше зупиняються, нюхають усе навколо, відволікаються й можуть тягнути повідець.

Фахівці часто пояснюють це різким збільшенням кількості запахів у довкіллі – із потеплінням активізуються рослини та тварини, тож для собак з'являється набагато більше "інформації" для дослідження.

Зверніть увагу! Оскільки нюх у песиків у десятки тисяч разів чутливіший за людський, для них обнюхування – це не примха, а важлива частина сприйняття світу. Саме тому спеціалісти радять не заважати тварині постійно, а дозволяти їй досліджувати середовище під час прогулянки.

Це допомагає собаці розслабитися, знижує рівень стресу й забезпечує необхідне ментальне навантаження. При цьому господарям не варто тягнути повідець або карати улюбленця за те, що він нюхає. Такі дії можуть лише посилити збудження та небажану поведінку. Також небажано поспішати під час вигулу, адже собакам потрібен час на дослідження.

Натомість краще використовувати заохочення, щоб коригувати поведінку, та обирати спокійніші місця для прогулянок, де менше подразників.

Оптимальний підхід – поєднувати свободу дослідження із тренуванням. Якщо собака отримує достатньо можливостей "читати" запахи під час прогулянки та додаткову розумову стимуляцію вдома, вона поводиться спокійніше і менше тягне повідець.

Покроковий гайд з вигулювання собак

Фахівці з Pack Leader пояснили, що прогулянка з чотирилапим починається ще в момент, коли ви берете повідець у руки, а не вже на вулиці, тому важливо, щоб у цей час собака була спокійною, а не збудженою.

Далі слід контролювати вихід із дому: спочатку виходите ви, а собака йде слідом, а не навпаки, бо це формує правильний порядок і спокійнішу поведінку.



Правила вигулювання собак / Фото Unsplash

Під час самої прогулянки собака має йти поруч або трохи позаду, а не попереду, адже інакше вона починає більше тягнути, відволікатися і намагатися контролювати ситуацію.

Нюхати навколо та зупинятися можна дозволяти як своєрідну "нагороду" за спокійну ходьбу, але це має відбуватися за твоїм рішенням, а не на вимогу собаки.

Важливо також стежити за власним емоційним станом, адже собаки дуже добре відчувають нервозність, роздратування чи напруження і реагують на це своєю поведінкою. Прогулянці слід приділяти достатньо часу, не робити її поспіхом, бо це впливає і на фізичні, і на психологічні потреби собаки.

Завершувати прогулянку потрібно так само спокійно, як і починати: спочатку ви заходите в дім, собака слідує за вами, і лише коли вона заспокоїться, можна знімати повідець, після чого доречно дати їжу та воду як завершення процесу прогулянки.

