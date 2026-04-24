Об основных правилах выгула любимцев рассказала Джо Хайнс, сертифицированная бихевиористка и специалист по динамической работе с собаками, передает Daily Mail.

На что обратить внимание во время выгула четвероногого?

Весной многие владельцы собак замечают, что привычные прогулки становятся значительно длиннее: животные чаще останавливаются, нюхают все вокруг, отвлекаются и могут тянуть поводок.

Специалисты часто объясняют это резким увеличением количества запахов в окружающей среде – с потеплением активизируются растения и животные, поэтому для собак появляется гораздо больше "информации" для исследования.

Обратите внимание! Поскольку обоняние у собак в десятки тысяч раз чувствительнее человеческого, для них обнюхивание – это не прихоть, а важная часть восприятия мира. Именно поэтому специалисты советуют не мешать животному постоянно, а позволять ему исследовать среду во время прогулки.

Это помогает собаке расслабиться, снижает уровень стресса и обеспечивает необходимую ментальную нагрузку. При этом хозяевам не стоит тянуть поводок или наказывать питомца за то, что он нюхает. Такие действия могут лишь усилить возбуждение и нежелательное поведение. Также нежелательно спешить во время выгула, ведь собакам нужно время на исследование.

Вместо этого лучше использовать поощрения, чтобы корректировать поведение, и выбирать спокойные места для прогулок, где меньше раздражителей.

Оптимальный подход – сочетать свободу исследования с тренировкой. Если собака получает достаточно возможностей "читать" запахи во время прогулки и дополнительную умственную стимуляцию дома, она ведет себя спокойнее и меньше тянет поводок.

Пошаговый гайд по выгуливанию собак

Специалисты из Pack Leader объяснили, что прогулка с четвероногим начинается еще в момент, когда вы берете поводок в руки, а не уже на улице, поэтому важно, чтобы в это время собака была спокойной, а не возбужденной.

Далее следует контролировать выход из дома: сначала выходите вы, а собака идет следом, а не наоборот, потому что это формирует правильный порядок и спокойное поведение.



Правила выгула собак

Во время самой прогулки собака должна идти рядом или чуть позади, а не впереди, ведь иначе она начинает больше тянуть, отвлекаться и пытаться контролировать ситуацию.

Нюхать вокруг и останавливаться можно позволять как своеобразную "награду" за спокойную ходьбу, но это должно происходить по твоему решению, а не по требованию собаки.

Важно также следить за собственным эмоциональным состоянием, ведь собаки очень хорошо чувствуют нервозность, раздражение или напряжение и реагируют на это своим поведением. Прогулке следует уделять достаточно времени, не делать ее в спешке, потому что это влияет и на физические, и на психологические потребности собаки.

Завершать прогулку нужно так же спокойно, как и начинать: сначала вы заходите в дом, собака следует за вами, и только когда она успокоится, можно снимать поводок, после чего уместно дать еду и воду как завершение процесса прогулки.

