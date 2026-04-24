Її власниця опублікувала фото в спільноті r/SupermodelCats з простим підписом про її "брови" і цього вистачило, щоб привернути увагу тисяч людей.

Що відомо про володарку найяскравіших брів серед кішок?

На фото мурки, поширених в мережі, темніші плями шерсті над великими круглими очима створюють ілюзію акуратних вигнутих брів. Завдяки цьому Рубі виглядає ніби постійно трохи здивованою або стурбованою – і це робить її ще милішою.

У коментарях користувачі захоплюються: хтось пише, що дав би їй усе, що вона захоче, а інші жартують, що це "якби Аріана Гранде була кішкою" або що їй варто знятися у власному мультфільмі. Секрет популярності Рубі – у виразності її мордочки. Такі "брови" додають їй майже мультяшного вигляду, ніби вона постійно щось уважно спостерігає.

Кішка Рубі закохує в себе своїми брівками: дивіться фото з мережі

Проте, як кажуть у Parade Pets, насправді у котів немає справжніх брів, як у людей. Подібний ефект створюють забарвлення шерсті, форма мордочки та особливі вусики над очима, які допомагають орієнтуватися в просторі.

Поєднання великих очей, мініатюрної статури та унікальних "брів" зробило Рубі справжньою інтернет-зіркою. Вона виглядає одночасно ніжною й трохи драматичною – а це ідеальна формула для вірусної популярності.

Цікаво! Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Behavioural Processes, вчені зафіксували 276 різних мімічних виразів у котів. Вони використовуються для передачі як агресії чи дружелюбності, так і проміжних емоційних станів.



Дослідники також припускають, що така різноманітність міміки могла сформуватися під впливом багатотисячолітнього співіснування з людьми. Так, приблизно за 10 тисяч років коти "розвинули" ширший спектр виразів для комунікації з нами.

