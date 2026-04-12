Чудернацькі лапки свого котика на ім'я Росвелл показали на сторінці Lindsey.

Як виглядають лапи-рукавички в кота Росвелла?

Росвелл – зовсім не звичайний улюбленець, і його лапи точно нестандартні. На перший погляд це може бути непомітно, але варто придивитися – і стає зрозуміло, що головна "родзинка" цього котика саме в них.

На кадрах добре видно його кумедні великі лапки як зараз, так і в дитинстві, де він виглядає ще більш зворушливо.

Чудернацькі лапки Росвелла: дивіться відео

Мурчикові лапки нагадують маленькі рукавички для випікання, які трохи завеликі для його тіла. У певні моменти Росвелл навіть виглядає так, ніби готовий "вийти на ринг", настільки впевнено він стоїть.

А кадри з кошеням лише додають шарму – крихітна версія з такими ж "рукавичками" виглядає неймовірно мило. Цікаво, що попри те, що Росвелл виріс, він усе ще поводиться як малюк.



Кіт Росвелл / Скриншот

У ParadePets пояснили, що причини таких великих лап можуть бути різними. Іноді це пов'язано з породою або генетикою, наприклад, із полідактилією. Мовиться про особливість, коли тваринки мають більше пальців, ніж зазвичай.

Також у кошенят часто буває період, коли лапи ростуть швидше за тіло, і з часом пропорції вирівнюються.

Наприклад, мейн-кун відомий своїми великими, пухнастими лапами та схильністю до полідактилії, але подібна особливість може траплятися у будь-якого кота.

До слова, мейн-куни вважаються найбільшими серед котів.

Втім, у випадку Росвелла це вже не має значення – його "білі рукавички" роблять мурчика просто ідеальним улюбленцем.

