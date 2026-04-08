Кумедною історією про свого улюбленця поділилася його власниця на сторінці maria.nazar у TikTok.
Що відомо про хвостатого кухаря?
На кадрах під інтригуючий музичний супровід можемо підглянути за спробами білого пухнатика розібратися з кухонною технікою.
Котик намагався відкрити аерогриль і так старався, що не втримав рівновагу, коли техніка йому все ж піддалася.
Мурчик намагався стати кухарем, а став зіркою мережі: дивіться відео
Пухнастик, як розповіла господарка, доріс до віку 6 місяців і вже навчився відчиняти двері й деякі шухляди. Його власниця знайшла в пакеті й нині виховує з любов'ю та підтримкою.
А кіт тішить власницю своїми витівками й чарівною білосніжною красою.
Промишляє грабунком та крадіжками і мріє відкрити холодильник – вічно голодний Кокочоко,
– додала підпис до відео господарка.
Користувачі мережі відзначали професійний захват котика-кухаря й ділилися втішними історіями про власних домашніх тваринок. Дехто жартував, що котик з відео в минулому житті був агентом 007 і заслуговує на Оскар за ці чудові моменти.
До слова, якщо ви не прихильники котячих лапок у кухні, фахівці дали поради, як відучити улюбленців ходити по кухонних поверхнях.
У PetMD зауважують, що для того, щоб домашній котик почував себе щасливим, важливо враховувати його природні інстинкти та забезпечувати достатню активність і розваги. Ветеринарка Джилліан Орландо зазначає, що котів помилково вважають невибагливими тваринами, хоча вони потребують не меншої уваги й залученості, ніж собаки.
Що ще відомо про пухнастиків-зірок мережі?
Кіт Златко мешкає у родині піаністів у Хорватії та полюбляє класичну музику. Його власники регулярно публікують у мережі відео з домашніх репетицій.
А от тибетський мастиф Джампер частенько з'являється на вулицях Києва та заходить у різні заклади, привертаючи увагу перехожих. Попри вагу понад 45 кілограмів, ці собаки за належного виховання вирізняються спокійним і дружнім характером.
В Одесі на місцевому Промринку є власний талісман. Пес на ім'я Джек став легендою 7-го кілометра й дивує усіх своїми стильними вбраннями.