Забавной историей о своем любимце поделилась его владелица на странице maria.nazar в TikTok.

Что известно о хвостатом поваре?

На кадрах под интригующее музыкальное сопровождение можем подсмотреть за попытками белого пушистика разобраться с кухонной техникой.

Котик пытался открыть аэрогриль и так старался, что не удержал равновесие, когда техника ему все же поддалась.

Мурчик пытался стать поваром, а стал звездой сети: смотрите видео

Пушистик, как рассказала хозяйка, дорос до возраста 6 месяцев и уже научился открывать двери и некоторые ящики. Его владелица нашла в пакете и сейчас воспитывает с любовью и поддержкой.

А кот радует владелицу своими выходками и волшебной белоснежной красотой.

Промышляет грабежом и кражами и мечтает открыть холодильник – вечно голодный Кокочоко,

– добавила подпись к видео хозяйка.

Пользователи сети отмечали профессиональный восторг котика-повара и делились утешительными историями о собственных домашних животных. Некоторые шутили, что котик с видео в прошлой жизни был агентом 007 и заслуживает Оскар за эти замечательные моменты.

К слову, если вы не сторонники кошачьих лапок в кухне, специалисты дали советы, как отучить любимцев ходить по кухонным поверхностям.

У PetMD отмечают, что для того, чтобы домашний котик чувствовал себя счастливым, важно учитывать его природные инстинкты и обеспечивать достаточную активность и развлечения. Ветеринарка Джиллиан Орландо отмечает, что котов ошибочно считают неприхотливыми животными, хотя они требуют не меньшего внимания и вовлеченности, чем собаки.

