24 Канал собрал места, где можно остановиться с хвостиком.

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Куда поехать с собакой?

Skadi Rest

Skandidim Lutsʹk – это загородный комплекс недалеко от Луцка, который часто выбирают владельцы собак благодаря большой территории и спокойной атмосфере. Главное преимущество для гостей с животными – возможность проводить много времени на свежем воздухе.

Собака не будет ограничена короткими прогулками возле отеля, ведь вокруг достаточно пространства для активного отдыха. Комплекс расположен в тихом месте подальше от городского шума и оживленных дорог. Это особенно важно для пугливых собак, которые могут нервничать из-за большого количества людей или транспорта.

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Отдых возле Луцка / Фото Skadi Rest

На территории есть уютные домики в скандинавском стиле, где можно комфортно отдохнуть всей семьей. Многие гости выбирают этот формат именно из-за приватности и возможности не волноваться, что домашний любимец кому-то будет мешать. Рядом с домиками обустроены зеленые зоны для прогулок и отдыха на природе.

Makis Hotel SPA

Makis расположен в Струмовке недалеко от Луцка и является одним из самых известных загородных комплексов региона. Отель официально принимает гостей с домашними животными, что делает его популярным среди владельцев собак.

Территория комплекса достаточно просторная и озеленена, поэтому прогулки с собакой здесь могут стать отдельной частью отдыха. Здесь также работают ресторан и лаунж-зона для отдыха.

Одним из главных преимуществ является наличие SPA-комплекса. Для гостей доступны сауна, турецкая баня и оздоровительные процедуры, позволяющие совместить отдых с релаксом. В теплый период года работает открытый бассейн, где можно отдохнуть всей семьей.

Уикенд для семьи с животным / Фото Makis

CHEROT

Комплекс CHEROT является одним из немногих заведений вблизи Луцка, который открыто позиционирует себя как полностью pet-friendly. Здесь гостей принимают вместе с собаками без дополнительной платы за проживание животного, что особенно ценят владельцы домашних любимцев.

На территории комплекса достаточно пространства для прогулок с собакой. Благодаря зеленым зонам и удаленности от оживленных городских улиц животное будет чувствовать себя значительно комфортнее, чем в центре города.

На территории CHEROT есть ресторан, где можно провести вечер после прогулки. Также гостям доступны беседки для отдыха на свежем воздухе и уютные локации для семейного досуга.

Кроме того, здесь доступны разнообразные развлечения прямо на территории комплекса: гончарство, сплавы, рыбалка, падл, велопрогулки, кинотеатр, прогулка. на катере, каток и прочее.

Должен ли владелец платить, если животное что-то повредит в отеле?

Планируя отдых с домашним любимцем, владельцам стоит помнить не только о комфорте животного, но и о своей ответственности. Если собака или кот повредит имущество отеля, возмещать убытки, вероятнее всего, придется хозяину.

Большинство отелей, которые позволяют проживание с животными, имеют соответствующие правила и могут взимать дополнительный депозит. В случае повреждения мебели, текстиля, дверей или иного имущества заведение имеет право требовать компенсацию нанесенного ущерба.

Кроме внутренних правил отеля, ответственность владельца предусмотрена и законодательством. В частности, статья 1187 Гражданского кодекса Украины определяет, что вред, причиненный источником повышенной опасности, возмещается лицом, которое им владеет.

Также в соответствии с общими положениями Гражданского кодекса, имущественный вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, которое его нанесло.

Поэтому специалисты советуют заранее ознакомиться с правилами проживания в отеле, не оставлять животное без присмотра и позаботиться о его надлежащем воспитании. Это поможет избежать непредвиденных расходов и сделает отдых приятным как для владельцев, так и для других гостей.