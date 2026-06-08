24 Канал зібрав місця, де можна зупинитися із хвостиком.

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Куди поїхати із собакою?

Skadi Rest

Skandidim Lutsʹk – це заміський комплекс неподалік Луцька, який часто обирають власники собак завдяки великій території та спокійній атмосфері. Головна перевага для гостей із тваринами – можливість проводити багато часу на свіжому повітрі.

Собака не буде обмежена короткими прогулянками біля готелю, адже навколо достатньо простору для активного відпочинку. Комплекс розташований у тихому місці подалі від міського шуму та жвавих доріг. Це особливо важливо для полохливих собак, які можуть нервувати через велику кількість людей або транспорту.

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Відпочинок біля Луцька / Фото Skadi Rest

На території є затишні будиночки у скандинавському стилі, де можна комфортно відпочити всією родиною. Багато гостей обирають цей формат саме через приватність та можливість не хвилюватися, що домашній улюбленець комусь заважатиме. Поруч із будиночками облаштовані зелені зони для прогулянок і відпочинку на природі.

Makis Hotel SPA

Makis розташований у Струмівці неподалік Луцька та є одним із найвідоміших заміських комплексів регіону. Готель офіційно приймає гостей із домашніми тваринами, що робить його популярним серед власників собак.

Територія комплексу досить простора та озеленена, тому прогулянки з собакою тут можуть стати окремою частиною відпочинку. Тут також працюють ресторан та лаунж-зона для відпочинку.

Однією з головних переваг є наявність SPA-комплексу. Для гостей доступні сауна, турецька лазня та оздоровчі процедури, що дозволяють поєднати відпочинок із релаксом. У теплий період року працює відкритий басейн, де можна відпочити всією родиною.

Вікенд для родини з твариною / Фото Makis

CHEROT

Відпочинковий комплекс CHEROT є одним із небагатьох закладів поблизу Луцька, який відкрито позиціонує себе як повністю pet-friendly. Тут гостей приймають разом із собаками без додаткової плати за проживання тварини, що особливо цінують власники домашніх улюбленців.

На території комплексу достатньо простору для прогулянок із собакою. Завдяки зеленим зонам та віддаленості від жвавих міських вулиць тварина почуватиметься значно комфортніше, ніж у центрі міста.

На території CHEROT є ресторан, де можна провести вечір після прогулянки. Також гостям доступні альтанки для відпочинку на свіжому повітрі та затишні локації для сімейного дозвілля.

Крім того, тут доступні різноманітні розваги просто на території комплексу: гончарство, сплави, риболовля, падл, велопрогулянки, кінотеатр, прогулянка. на катеру, ковзанка та інше.

Чи має власник платити, якщо тварина щось пошкодить у готелі?

Плануючи відпочинок із домашнім улюбленцем, власникам варто пам’ятати не лише про комфорт тварини, а й про свою відповідальність. Якщо собака чи кіт пошкодить майно готелю, відшкодовувати збитки, найімовірніше, доведеться господарю.

Більшість готелів, які дозволяють проживання з тваринами, мають відповідні правила та можуть стягувати додатковий депозит. У разі пошкодження меблів, текстилю, дверей чи іншого майна заклад має право вимагати компенсацію завданих збитків.

Крім внутрішніх правил готелю, відповідальність власника передбачена й законодавством. Зокрема, стаття 1187 Цивільного кодексу України визначає, що шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка ним володіє.

Також відповідно до загальних положень Цивільного кодексу, майнова шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її завдала.

Тому фахівці радять заздалегідь ознайомлюватися з правилами проживання в готелі, не залишати тварину без нагляду та подбати про її належне виховання. Це допоможе уникнути непередбачених витрат і зробить відпочинок приємним як для власників, так і для інших гостей.