Увлекательными и колоритными моментами с участием Джека активно делятся в сети, его часто показывают на странице Промрынка.
Что известно о легендарной собаке с одесского Промрынка?
На самом деле четвероногий уже стал визитной карточкой 7-го километра. Он частенько переодевается в причудливые наряды, то ли полицейского, то ли художника, то ли ковбоя, и охотно фотографируется с покупателями и предпринимателями.
Как рассказали одесситы, когда-то, еще в начале полномасштабного вторжения местные предприниматели спасли эту собаку. Теперь же она стала звездой на рынке. Прохожие просто не могут пройти мимо четверолапого, особенно вспоминая его появление на публике в патрульной форме.
Главный контролер Одессы патрулирует Промрынок: смотрите видео
В комментариях пользователи восторженно просматривают истории с Джеком и не сдерживают своих симпатий к песику. Не остаются без внимания и стильные образы собаки. Таким способом хвостатый предприниматель поощряет покупателей посещать торговые точки на рынке.
Супер продавец – зайду обязательно,
– написали в сети.
Джек в наряде моряка / Скриншот с видео
Кто еще из четвероногих стал звездой сети?
Тибетский мастиф, который отличается своими внушительными размерами, нередко появляется на улицах Киева и заходит в различные заведения, привлекая внимание прохожих. Несмотря на то, что вес этой породы может превышать 45 килограммов, при должном воспитании такие собаки обычно спокойные, вежливые и дружественные.
А вот кот по имени Златко живет в семье пианистов в Хорватии и любит слушать классическую музыку. Его владельцы регулярно публикуют в сети видео с домашних репетиций, где он часто появляется рядом.