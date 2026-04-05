Захопливими й колоритними моментами за участю Джека активно діляться в мережі, його часто показують на сторінці Промринку.

Що відомо про легендарного собаку з одеського Промринку?

Насправді чотирилапий вже став візитівкою 7-го кілометра. Він частенько переодягається в чудернацькі вбрання, чи то поліцейського, чи то митця, чи то ковбоя, і залюбки фотографується з покупцями та підприємцями.

Як розповіли одесити, колись, ще на початку повномасштабного вторгнення місцеві підприємці врятували цього собаку. Тепер же він став зіркою на ринку. Перехожі просто не можуть пройти повз чотирилапого, особливо пригадуючи його появу на публіці в патрульній формі.

Головний контролер Одеси патрулює Промринок: дивіться відео

У коментарях користувачі захоплено переглядають історії з Джеком і не стримують своїх симпатій до песика. Не залишаються поза увагою й стильні образи собаки. Таким способом хвостатий підприємець заохочує покупців відвідувати торгові точки на ринку.

Супер продавець – зайду обов'язково,

– написали в мережі.



Джек у вбранні моряка / Скриншот з відео

