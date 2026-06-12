Тварина вже вирушила до своєї нової родини з Ірландії. Про таке розповіли на сторінці волонтерської організації "12 Вартових".

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Що відомо про нову сім'ю собаки?

Нові господарі спеціально приїхали до Львова, де Ромашка перебувала під наглядом ветеринарів. У фонді зазначили, що родину ретельно перевірили та отримали позитивні рекомендації від міжнародних партнерів і кураторів, з якими організація давно співпрацює та яким довіряє.

Волонтери зізналися, що шлях від порятунку собаки до її прилаштування в нову сім'ю виявився доволі швидким. Також вони висловили вдячність усім небайдужим людям, які стежили за долею Ромашки, підтримували її історію та допомагали поширювати інформацію про тварину в медіа й соцмережах.

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Нагадаємо, собаку знайшли на території складу, де зберігалися харчові барвники. Тварина блукала там у пошуках їжі. Незвичне зелене забарвлення шерсті пояснили тим, що пес пошкодив упаковку з барвником, унаслідок чого забруднився його вмістом.

Що ще відомо про порятунок домашніх улюбленців від війни?

У квітні ми розповідали про те, як українські військові використали безпілотник для доставки евакуації кота та собаки. Тварини подолали близько 12 кілометрів у мішку, після чого дісталися безпечнішої локації, де на них уже чекали військовослужбовці.

Також український захисник допоміг вижити маленькому кошеняті, яке знайшли під завалами в районі бойових дій. Військовий провів тварині реанімаційні заходи та фактично врятував їй життя.