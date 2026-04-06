Зворушливу історію розповіли на сторінці UAnimals. Там підкреслили важливість допомоги тваринкам, особливо в умовах бойових дій.

Як військові за допомогою дрона врятували пухнастиків?

Бійці відправляли побратимам харчі на позицію за допомогою безпілотника. Назад же дрон повернувся з пасажирами. У мішку він 12 кілометрів "ніс" кота й собаку до безпечнішого місця, де мандрівників зустріли військові.

Зазначається, що котиком опікувався боєць, який нині перебуває у шпиталі з пораненням, тож воїни вирішили взяти відповідальність за пухнастика на себе. Мурчик, як кажуть бійці, вже замуркотів у нових господарів, тож вони точно знайдуть спільну мову.

Про собаку теж не забули, тепер він "подружився" з побратимами.

Порятунок чотирилапих на фронті: дивіться відео

Ризиковано? Так, але залишати їх там було ще небезпечніше, й інакше б забрати не вийшло,

– зазначили в підписі до відео.

Що відомо про домашніх улюбленців на фронті?

Одним із найвідоміших пухнастих "бійців" став смугастий біло-сірий кіт на ім'я Шайба. Його історію розповів військовий ЗСУ Олександр Лящук. У 2022 році українські захисники знайшли в одному із сіл на півдні країни двох маленьких покинутих кошенят, яким було близько півтора місяця.

Військові вирішили забрати обох, щоб дати їм тепло та безпеку. Серед врятованих був і Шайбік. Згодом він почав супроводжувати бійців на позиціях, охороняв окопи та навіть спав разом із ними у спальниках.

Ще одним відомим котом став Герич із Краматорська. Він долучився до свого власника, волонтера Кирила Люкова, фактично з початку повномасштабної війни. Герич понад два десятки разів виїжджав на передову разом із гуманітарною допомогою, став улюбленцем військових, а відео з ним набирали мільйони переглядів. Завдяки його популярності вдалося зібрати кілька мільйонів гривень на підтримку ЗСУ.

Загалом же в надзвичайних ситуаціях важливу роль відіграють саме службові собаки. Вони допомагають знаходити людей під завалами та в інших складнодоступних місцях, демонструючи винятковий нюх і високу відданість роботі.

Чотирилапі повноцінно несуть службу в різних структурах, зокрема в поліції, ДСНС і Державній прикордонній службі.