Трогательную историю рассказали на странице UAnimals. Там подчеркнули важность помощи животным, особенно в условиях боевых действий.

Как военные с помощью дрона спасли пушистиков?

Бойцы отправляли собратьям продукты на позицию с помощью беспилотника. Назад же дрон вернулся с пассажирами. В мешке он 12 километров "нес" кота и собаку до безопасного места, где путешественников встретили военные.

Отмечается, что котиком занимался боец, который сейчас находится в госпитале с ранением, поэтому воины решили взять ответственность за пушистика на себя. Мурчик, как говорят бойцы, уже замурлыкал у новых хозяев, поэтому они точно найдут общий язык.

О собаке тоже не забыли, теперь он "подружился" с собратьями.

Спасение четвероногих на фронте: смотрите видео

Рискованно? Да, но оставлять их там было еще опаснее, и иначе бы забрать не получилось,

– отметили в подписи к видео.

Что известно о домашних любимцах на фронте?

Одним из самых известных пушистых "бойцов" стал полосатый бело-серый кот по имени Шайба. Его историю рассказал военный ВСУ Александр Лящук. В 2022 году украинские защитники нашли в одном из сел на юге страны двух маленьких брошенных котят, которым было около полутора месяцев.

Военные решили забрать обоих, чтобы дать им тепло и безопасность. Среди спасенных был и Шайбик. Впоследствии он начал сопровождать бойцов на позициях, охранял окопы и даже спал вместе с ними в спальниках.

Еще одним известным котом стал Герич из Краматорска. Он присоединился к своему владельцу, волонтера Кирилла Люкова, фактически с начала полномасштабной войны. Герич более двух десятков раз выезжал на передовую вместе с гуманитарной помощью, стал любимцем военных, а видео с ним набирали миллионы просмотров. Благодаря его популярности удалось собрать несколько миллионов гривен на поддержку ВСУ.

В целом же в чрезвычайных ситуациях важную роль играют именно служебные собаки. Они помогают находить людей под завалами и в других сложнодоступных местах, демонстрируя исключительный нюх и высокую преданность работе.

Четверолапые полноценно несут службу в различных структурах, в частности в полиции, ГСЧС и Государственной пограничной службе.