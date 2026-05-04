Про випадок, у який складно повірити, розповіли детальніше на сторінці благодійної організації "12 Вартових".

Що відомо про евакуацію зеленої тваринки?

У повідомленні зазначається: "Знайомтеся – Хала Грін. Наче подруга Халка, але з напівпанковим характером". Собака потрапила до програми стерилізації у Краматорську, яку реалізують навіть дистанційно через Центр здоров'я тварин – фонд регулярно покриває витрати на лікування та процедури.

Тварину привезла волонтерка Валерія з Дружківки. Вона опікується великою кількістю безпритульних собак і, не маючи змоги забрати всіх, намагається хоча б стерилізувати й вакцинувати їх.

Саме цю собаку вона знайшла на складі харчових барвників, де тваринка шукала їжу. Побачивши відео з нею, команда фонду вирішила забрати тварину під свою опіку. Очікується, що після огляду, приблизно за кілька днів, стане зрозуміло, яким є природний колір її шерсті.

Якою може бути причина такого кольору собаки?

Частина користувачів поставила під сумнів версію з барвником і вимагала додаткових пояснень щодо причин зеленого кольору шерсті.

У коментарі для Kramatorsk Post у фонді "12 Вартових" пояснили, що ще не бачили собаку особисто, адже вона наразі перебуває у волонтерки в Дружківці.

Ми негайно попросили волонтерку привезти нам собаку, щоб ми могли розібратися в ситуації та надати допомогу далі. Ми чекаємо собаку у вівторок, але попросили привезти раніше за можливості,

– прокоментували ситуацію в благодійній організації.

Після транспортування тварину планують оглянути, очистити шерсть і підшукати для неї нову родину. Волонтери також наголошують, що працюють у складних умовах прифронтового регіону, де щодня допомагають великій кількості покинутих тварин.

Що кажуть у ветклініці?

У "Центрі здоров'я тварин" повідомили, що собаку насправді звати Боня, й вона проходила стерилізацію в клініці "Айболіт". За словами ветеринарів, тварина безпритульна, але перебуває в хорошому стані.

Причиною незвичного кольору, за їхніми словами, стало те, що собака розгризла пакування з харчовим барвником і вимазалася в ньому.



Зелена собака Боня / Фото "Центру здоров'я тварин"

Боня була безхатньою собакою, яку підгодовували добрі люди. І от одного дня собачка розгризла харчовий барвник і викачалася в ньому. Відтепер Боня має характерний зелений колір шерсті і викликає багато питань у людей,

– пояснили ветеринари.

Як формується природний колір шерсті в собак?

У Pet Place розповіли, що загалом забарвлення чотирилапих визначається наявністю пігментів у шкірі: існує лише два основні – чорно-коричневий і жовто-червоний. Усі інші кольори виникають завдяки генетичним модифікаціям цих базових пігментів.

Пігмент виробляється клітинами-меланоцитами, які впливають на колір шерсті, шкіри й очей, а також формують візерунки. На зовнішній вигляд впливають 3 головні гени: пігменту, кольору та щільності. Вони визначають насиченість і глибину відтінку, причому домінантні та рецесивні варіації можуть змінювати забарвлення.

З часом у собак з'явилися мутації, що розширили різноманіття кольорів і типів шерсті: наприклад, "розбавлений" окрас (блакитний або кремовий), білі плями, а також довга шерсть. У результаті поєднання генів сформувалася велика кількість кольорів і візерунків – від однотонних (чорний, білий, рудий, кремовий) до складніших, як-от мерль, тигровий чи плямистий.

Крім генетики, забарвлення іноді підбирали селекційно залежно від функції собаки, наприклад, для маскування або зручності розпізнавання.

Від чого забарвлення тваринки може змінитися?

Фахівці з Heapet пояснили, що зміна кольору шерсті у собак може мати різні причини, і більшість із них цілком природна: